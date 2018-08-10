Забудьте слово «президент» Cлава Рабинович

10.08.2018, 20:01

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Слава Рабинович

Надоело это лукавство.

Совсем приличные и даже глубокоуважаемые мною люди продолжают писать свои блоги и иногда ходить на эфиры «Эха» и «Радио Свободы», и произносить слова «государство», «власть» и «президент».

Надоело это лукавство. Нет, даже не лукавство. Просто враньё.

Люди, перестаньте врать – врать себе и врать публично!

Перечитайте свою собственную Конституцию и перечитайте Уголовный кодекс РФ. И скажите уже правду!

В России никакого государства уже не существует – его демонтировала путинская ОПГ. Нет никаких трёх конституционных ветвей власти. Нет законодательной власти: Госдура и Совфед – это не Парламент. Нет исполнительной власти: сброд т.н. «министров» – это не правительство, а Путин – не президент. Институт президентства уничтожен, правительства не существует. Нет судебной власти: российские т.н. «суды» – это не суды. Нет и четвёртой, другой нормальной ветви власти, характерной для любого нормального государства – СМИ: вместо СМИ есть оружие массового поражения мозга в виде средств массовой агитации и пропаганды под полным контролем путинской ОПГ.

Нет института выборов и нет института мирной конституционной сменяемости власти, на всех уровнях.

В Российской Федерации нет и федерации.

Так что Российская Федерация – это не государство, а failed state, захваченное бандитами путинской ОПГ.

Слово «власть» тоже не подходит: это просто бандиты путинской ОПГ, захватившие failed state. После захвата России, они и привели развивавшееся государство к состоянию failed state.

Забудьте слово «президент»: Путин не является президентом, и не является даже императором или царём – в failed state не бывает ни императоров, ни царей. Путин – международный террорист, военный, государственный и должностной преступник, мега-вор, садист и серийный убийца.

Иногда мне хочется, чтобы Путин и ключевые члены его ОПГ не были бы доставлены на скамью подсудимых в Гааге, где им место, а испытали бы в полной мере на себе то, что они делали и делают с Василием Алексаняном, Сергеем Магнитским, Ильдаром Дадиным, Евгением Макаровым, Олегом Сенцовым, Анной Павликовой, и тысячами других людей. И чтобы после лет двадцати вот таких мучений, они бы вышли оттуда, и пошли бы по миру, как они пустили по миру большинство людей в своей собственной стране. Хотя… нет. Садисты и серийные убийцы никогда не должны выйти из тюрьмы.

У меня всё. Может быть, вы что-нибудь сможете добавить.

Слава Рабинович, «Фейсбук»