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Fox News: Иран испытал баллистическую ракету

  • 11.08.2018, 11:43

Ракета Fateh-110 Mod 3 пролетела около 160 км над Ормузским проливом и упала на полигон в иранской пустыне.

Иран провел испытания баллистической ракеты. Об этом 11 августа сообщил канал Fox News со ссылкой на три источника, знающих о запуске. Отмечается, что запуск ракеты совпал с учениями иранских войск его зафиксировал спутник. В то же время, официально иранские власти об испытаниях не сообщали, сообщает «Гордон».

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал каналу, что ракета Fateh-110 Mod 3 пролетела около 160 км над Ормузским проливом и упала на полигон в иранской пустыне. Он добавил, что запуск не представлял опасности для американских объектов.


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