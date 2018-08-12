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А что же ты, Россиюшка? Работаешь китайской бензоколонкой

  • 12.08.2018, 10:15

И пока ты это делаешь, Соединенные Штаты идут вперед, не обращая на тебя внимания.

НАСА запускает в воскресенье к Солнцу космический зонд «Паркер». Аппарат, весом 1.400 фунтов и размером с небольшой автомобиль, названный по имени ныне живущего ученого Юджина Паркера, предсказавшего в 1958 году существование солнечного ветра, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

На орбиту «Паркер» выведет Дельта IV Хэви – одна из самых мощных в мире ракет.

«Паркер» приблизится к Солнцу на расстояние в 3.8 млн. миль и будет изучать солнечную корону. Десятилетиями НАСА мечтала отправить к Солнцу космический аппарат, но смогла сделать это только сегодня – после 8 лет напряженной работы американских ученых и инженеров.

За время своей 7-летней миссии «Паркер» облетит Солнце 24 раза. Ожидается, что впервые он приблизится к Солнцу в ноябре 2018 года, а в декабре передаст на Землю первые данные.

Ни один созданный руками человека аппарат пока не приближался к Солнцу на расстояние, запланированное для «Паркера».

Это фантастика.

А что же ты – Россиюшка? Чем ты занята в это время? Ты, имеющая в своих предтечах СССР с его спутником и первым человеком в космосе? Как ты, путинская Россиюшка участвуешь в новой космической гонке, утверждаешь торжество своей науки и техники?

Нет тебя там.

Твои газеты пишут о грызне вокруг ракетной отрасли – о борьбе за нее «клана Патрушевых», Рогозина, Чемезова. Кто все эти люди?

Еще, Россиюшка, твоя дипломатическая шпана в официальном твиттере МИД желает доброго утра «космическим войскам» США, которые те планируют создать к 2020 году (а у нас-то такие с 2011 имеются!).

Так и живешь ты, отсталая Россиюшка между грызней за остатки советских космических достижений и зубоскальством лузеров, не сумевших за 20 лет ничего создать в космосе, кроме фантазий Рогозина.

И пока ты это делаешь, Соединенные Штаты, реализуя преимущества своей общественной системы, идут вперед, не обращая на тебя внимания.

Не твои, Россиюшка, а американские «караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды».

Ты же так и сгниешь со своими правителями, обокравшими всю страну, работая китайской бензоколонкой, китайским сырьевым складом и переносчицей в Китай последних оставшихся секретов.


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