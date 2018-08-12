закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 17:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Власти устанавливают фотоловушки на собирающих грибы и ягоды белорусов

14
  • 12.08.2018, 14:59
  • 7,470

В Витебской области уже «поймали» пятерых.

Пять человек с начала года привлекли к ответственности за нарушение правил заготовки и сбора грибов, других дикорастущих растений и их частей в Витебской области. Попадаются недобросовестные сборщики в том числе и в фотоловушки.

-Камеры фото- и видеофиксации установлены в лесах Витебщины с 2014 года, - сообщили в Витебском ГПЛХО. - Сейчас на вооружении лесхозов без малого полторы сотни таких устройств. К слову, с их помощью в текущем году привлечено к ответственности 56 человек.

В соответствии с Лесным кодексом граждане имеют право без разрешительных документов бесплатно собирать грибы для собственных нужд. Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, как и дикорастущих ягод и других растений, влечет за собой предупреждение или штраф до 20 базовых величин (БВ составляет 24,5 белорусских рублей).


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович