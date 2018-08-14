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В Украине ускорился рост экономики

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  • 14.08.2018, 19:52

Экономика cтраны растет 10 кварталов подряд.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2018 года составил 3,6% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), пишет "Новое время".

Ведомство уточняет, что в отношении к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%.

"Экономика Украины растет 10 кварталов подряд… Одним из факторов роста стал рост товарного экспорта. За первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года", -  говорится в сообщении на сайте Кабмина.

В абсолютных цифрах объем товарного экспорта превысил $23,2 млрд, и добавляет, что экспорт услуг из Украины вырос на 5,7% - до $5,38 млрд и превысил импорт на $2,8 млрд, отметили в Кабмине.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в июле оценивал рост ВВП во втором квартале в 3,2%. Также регулятор прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4% с 2,5% в прошлом. В то же время НБУ ожидает замедления роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 года на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.


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