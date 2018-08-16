Николай Статкевич: Время клоунов у власти заканчивается 18 16.08.2018, 9:22

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Николай Статкевич

И народу надо быть готовым взять судьбу страны в свои руки.

Об этом в "Фейсбуке" написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Когда дела в стране ухудшаются, а недовольство людей растет, "пересидент" ставит для народа один и тот же много раз игранный спектакль - "Царь хороший, это бояре плохие".

Не знаю, проводятся ли репетиции и сколько дублей снимается, но выглядит все почти похожим на правду.

В присутствии телекамер "пересидент" обрушивает громы и молнии на головы чиновников, которые не выполнили его гениальных указаний, должных осчастливить народ. Стучит кулаком по столу, грозится посадить и уволить. Даже кого-то увольняет. Чиновники изо все сил изображают страх и смятение.

Затем телевидение уходит и злобно орущий тиран внезапно превращается в душку, просит прощения за крики и оскорбления. Ну, мол вы сами понимаете - народу такие спектакли нравятся. Раз забрали хлеб, так хоть зрелищем побалуем. Спасибо за хорошую игру. А показательно уволенные через некоторое время получат равноценные или более выгодные должности.

Умные люди уже давно знают цену такому "искусству". Но последний спектакль имел две особенности.

Первая - его задачей было показать, что "царь" не только хороший, но и еще живой.

Вторая - в развешивании этой "театральной" лапши на уши населения активное участие приняли не одни штатные специалисты из БТ. Некоторые "демократические" издания старались лизнуть почище штатных. Даже опубликовали фотографии чиновников в момент, когда на них указывал мясистый палец диктатора. Типа посмотрите, какой суровый и справедливый у нас "царь", как перед ним трепещут нерадивые.

И это меньше, чем через неделю после арестов их коллег - журналистов БелаПАН и tut.by по приказу этого диктатора. Минимально пристойной реакцией на ту показательную расправу над независимой журналистикой было бы игнорирование официозной информации, кроме немногой реально важной. Верноподданическое холуйство "демократических" изданий не вызывает никакой иной реакции, кроме брезгливости.

Хотя, и этот старый заигранный спектакль, и расширение информационной обслуги режима, сейчас не главное. А главное то, что время этой команды клоунов у власти заканчивается. И народу надо быть готовым взять судьбу страны в свои руки. Чтобы ее не захватила другая "театральная группа".