В Одессе поддержали профсоюз РЭП 16.08.2018, 15:42

Украинцы шокированы вмешательством белорусских властей в дела профсоюзов.

В августе в Одессе проходила летняя школа для молодых членов профсоюзов Украины и Молдовы «Summer Trade Union School 2018», сообщает сайт praca-by.info.

Участвовали Независимый профсоюз железнодорожников Украины, Атомпрофспилка, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы и другие. Школу проводила общественная организация «Трудовые инициативы».

В одной из сессий Школы принял участие заместитель председателя профкома Гомеля Андрей Стрижак:

– Я рассказал о Деле профсоюзов и о том, почему наша организация преследуется властями. Украинцы и молдаване были шокированы таким вмешательством властей в дела профсоюзов и решили провести акцию солидарности «Профсоюзник – не преступник».