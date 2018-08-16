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В Одессе поддержали профсоюз РЭП

  • 16.08.2018, 15:42

Украинцы шокированы вмешательством белорусских властей в дела профсоюзов.

В августе в Одессе проходила летняя школа для молодых членов профсоюзов Украины и Молдовы «Summer Trade Union School 2018», сообщает сайт praca-by.info.

Участвовали Независимый профсоюз железнодорожников Украины, Атомпрофспилка, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы и другие. Школу проводила общественная организация «Трудовые инициативы».

В одной из сессий Школы принял участие заместитель председателя профкома Гомеля Андрей Стрижак:

– Я рассказал о Деле профсоюзов и о том, почему наша организация преследуется властями. Украинцы и молдаване были шокированы таким вмешательством властей в дела профсоюзов и решили провести акцию солидарности «Профсоюзник – не преступник».


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