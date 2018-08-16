В Одессе поддержали профсоюз РЭП
- 16.08.2018, 15:42
Украинцы шокированы вмешательством белорусских властей в дела профсоюзов.
В августе в Одессе проходила летняя школа для молодых членов профсоюзов Украины и Молдовы «Summer Trade Union School 2018», сообщает сайт praca-by.info.
Участвовали Независимый профсоюз железнодорожников Украины, Атомпрофспилка, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы и другие. Школу проводила общественная организация «Трудовые инициативы».
В одной из сессий Школы принял участие заместитель председателя профкома Гомеля Андрей Стрижак:
– Я рассказал о Деле профсоюзов и о том, почему наша организация преследуется властями. Украинцы и молдаване были шокированы таким вмешательством властей в дела профсоюзов и решили провести акцию солидарности «Профсоюзник – не преступник».