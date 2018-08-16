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Назван лучший смартфон года

  • 16.08.2018, 16:34

Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике также определила лучший бюджетный телефон.

Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) назвала Huawei P20 Pro лучшим смартфоном 2018 года, передает ria.ru.

Эксперты посчитали этот смартфон "самым продвинутым, инновационным и технически совершенным" из всех моделей, представленных на рынке. Особого упоминания заслужила тройная камера производства Leica с интеллектуальной системой настройки и помощи пользователю.

Представители организации также определили лучший бюджетный телефон — им стала модель NOA Element N10.

Ассоциация EISA объединяет 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 европейских стран. Премии EISA Awards ежегодно вручаются по результатам независимых оценок экспертов.


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