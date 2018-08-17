Белорус готовился четыре года и установил рекорд Гиннесса 17.08.2018, 17:20

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Максим Трухоновец

Максим Трухоновец установил рекорд по количеству выходов силой на две руки.

«Чтобы ты не сделал в воркауте, Максим уже сделал это лучше тебя», — говорят об одном из самых известных белорусских спортсменов движения workout Максиме Трухоновце. У этого парня уже был один рекорд Гиннесса, по максимальному количеству подтягиваний, а на днях появился второй — по количеству выходов силой на две руки, пишет tut.by.

Вот то самое видео, которое Максим Трухоновец отправил во Всемирную книгу рекордов: 17 марта при свидетелях он выполнил 27 выходов силой на две руки. Почему засчитали только сейчас?

— Можно заплатить примерно 900 долларов, и тогда заявку рассмотрят в течение недели, — объясняет атлет. — А бесплатные запросы комиссия изучает несколько месяцев. Процесс общения с менеджерами Книги рекордов небыстрый: могут попросить дослать фото- или видеоматериалы.

За этими двумя минутами на видео — четыре с половиной года подготовки. Тренировки у спортсмена занимают минимум два часа, шесть раз в неделю. Тем более, что есть еще основная работа: Максим — программист.

У выходов нижняя фаза — как подтягивания, верхняя — как отжимания. В момент перехода дополнительная нагрузка идет на мышцы пресса и спины. Тяжело!

— В 2013 году я делал 22 выхода в том виде, который требует Книга Гиннеса. Думал, что сумею побить рекорд за два года, но это заняло гораздо больше времени. Из своего опыта могу сказать: во время подготовки нужно уделять больше внимания не подводящим упражнениям, а тому, которое собираешься делать.

В августе Максиму ответили по почте: «Поздравляем, вы — рекордсмен». Одно повторение не засчитали, но для того, чтобы побить державшийся семь лет максимум — 25 выходов — хватило и 26-ти повторений.

Публикация от Maksim Trukhonovets (@max_true) 14 Июн 2018 в 11:36 PDT

Автор предыдущего рекорда, австралиец Джаред Рубенштейн, на белоруса не обиделся:

— Написал мне: «Наконец-то! Столько лет никто не мог сделать больше 25 выходов», — улыбается Максим. — Лично мы не знакомы, но следим друг за другом в инстаграме.

Бумажный сертификат белорусу придет почтой. Первый, 2016 года, за максимальное количество подтягиваний за минуту с дополнительным весом в 18 кг, висит дома у родителей.

Конечно, у Трухоновца уже имеются планы на следующий рекорд — но пока делиться он не будет. Вот сделает, тогда расскажет. Есть у него и ответ на вопрос, какой в этом смысл:

— Для меня это значит ставить цели и достигать их.