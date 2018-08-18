Съезд партии Эрдогана: Порошенко передал послание, «депутата» РФ прогнали 18.08.2018, 17:56

18 августа в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции.

Президент Украины Петр Порошенко передал личное послание президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook, передает eurointegration.com.

18 августа в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP), основателем которой является Эрдоган, рассказал Чубаров.

В Анкару прибыли официальные делегации из разных стран, возглавляемые высшими государственными должностными лицами. Порошенко как собственного представителя направил уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

"Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану личное послание президента Украины Петра Порошенко", - написал Чубаров.

Делегацию России на съезде возглавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. При этом, в составе российской делегации оказался крымский коллаборационист и "депутат Госдумы" Руслан Бальбек.

"Поскольку турецкая сторона не давала согласия на включение в состав делегации РФ, приглашенной на съезд, крымского коллаборациониста Руслана Бальбека, нежелательного "гостя" не допустили. Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, пособника российских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации Госдумы в Москву", - подчеркнул Чубаров.

Как известно, ЕС добавил в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции в связи с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, депутатов Госдумы РФ, избранных в оккупированном Крыму.

В список включены пять депутатов от Крыма Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.