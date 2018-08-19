Эрдоган заявил о строительстве канала в обход Босфора 1 19.08.2018, 8:21

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Длина канала составит 43 километра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова к реализации проекта канала Стамбул, который свяжет Черное и Мраморное моря, передает агентство Anadolu.

"Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", - сказал Эрдоган.

По его словам, длина канала составит 43 км, а по обеим его сторонам построят два новых города. Президент Турции не назвал конкретных сроков начала строительства канала.

Как напоминает Укринформ, Эрдоган предложил построить канал между Черным и Мраморным морями в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра Турции. Тогда он объяснил эту идею необходимостью снизить нагрузку на пролив Босфор.

Позже сообщалось, что глубина нового канала составит 25 м, а ширина - 150 м, завершить строительство предполагается в 2023 году, когда в Турции будут праздновать столетие республики.