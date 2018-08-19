Как иностранцу найти работу в Германии 3 19.08.2018, 11:36

1,465

Секреты успешной карьеры в самой мощной экономике Европы.

Самый простой способ найти подходящую вакансию в Германии - интернет. В подборке dw.com - самые известные сайты с информацией о том, кто нужен немецким работодателям.

На каких сайтах лучше искать работу в Германии?

Интернет уже давно стал одним из излюбленных мест для поиска работы, особенно для молодых специалистов. Учитывая это, многие немецкие онлайн-порталы по трудоустройству решили специализироваться только на вакансиях для студентов и выпускников вузов - для тех, у кого почти нет опыта работы.

Два пути к цели

Конечно, такие сетевые ресурсы менее популярны, чем крупные порталы, как StepStone, Monster или Jobware. Количество объявлений о работе здесь в разы меньше, зато эти биржи труда быстрее приведут к цели. Работодатель, размещающий информацию, понимает: вакансии должны быть рассчитаны на тех, кто только начинает сою карьеру, или на студентов, которые ищут подработку, фирму для прохождения практики или для написания дипломной работы.

К наиболее посещаемым таким порталам относятся Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Все они предлагают примерно одинаковый набор услуг. Как правило, на этих сайтах есть две возможности для поиска работы. С помощью поисковика здесь можно самостоятельно выбирать вакансии и отсылать резюме в компании. Другой вариант - оставить в базе данных свое резюме и ждать, когда работодатель сам выйдет на вас.

Помимо общих характеристик, есть у каждого портала, конечно же, и свои особенности. Наш краткий обзор поможет вам сориентироваться.

Для выпускников и не только

На сайте Absolventa.de вакансии предлагают несколько сотен фирм и организаций, включая такие известные компании, как например Adidas, Audi, Deutsche Bahn, Lidl, Tchibo, Vodafone, а также некоторые немецкие вузы. Поиск работы здесь можно осуществлять, задав регион, город, конкретную специальность или должность. Работа, практика, стажировка (Traineeprogramme), написание дипломной работы или кандидатской диссертации, - этот портал увеличивает шансы на успех. Отдельный раздел "Karriere-Tipps" посвящен советам тем, кто ищет работу. Здесь же есть возможность, зарегистрировавшись, бесплатно принять участие в семинарах по подготовке к собеседованию или групповому тестированию методом assessment-center.

Та же целевая группа и у портала Jobeinstieg.de: молодые специалисты с законченным высшим образованием и более или менее четкими представлениями, что касается карьеры. Для удобства некоторые вакансии распределены по разделам ИТ, экономика и финансы, инженерное дело.

Зарегистрировавшись на этом сайте, специалист может разместить свое резюме и подписаться на рассылку с информацией о новых вакансиях.

Успешный старт

Berufsstart.de появился в Сети в 1996 году. На данный момент на нем представлено более 30 тысяч объявлений о работе. Любопытной представляется информация в разделе "Bewerber-Karriere, в частности, данные по стартовым зарплатам для выпускников-бакалавров и магистров, а также стажеров по программе Trainee. Здесь же можно узнать о том, что важно при составлении резюме, а также ознакомиться со списком "скрытых чемпионов", компаний не больших и не очень известных, но занимающих ведущие позиции в своей отрасли.

Спланируйте карьеру

Staufenbiel.de - крупный портал по трудоустройству, основанный компанией Staufenbiel Institut, занимающейся кадровым маркетингом. Основной упор делается на поиск молодых специалистов, уже получивших высшее образование в таких сферах, как автомобилестроение, банковское дело, финансы, экономика, консалтинг, торговля, компьютерные технологии, юриспруденция, инженерное дело и естественные науки. Помимо вакансий этот онлайн-ресурс содержит обстоятельные статьи с анализом рынка труда в той или иной сфере.

А зарегистрировавшись в "клубе" Staufenbiel Career Club, вы можете бесплатно отдать резюме на проверку экспертам в вопросах трудоустройства, получить от них индивидуальную консультацию, пройти тест, оценивающий личностные и профессиональные качества, а также помогающий спланировать карьеру.

Практика с путеводителем

Портал Praktikum.info создан для студентов, которые хотят пройти практику в немецких компаниях или ищут возможности подработки во время учебы. Свою информацию о вакансиях здест публикуют более 3 тясяч фирм. На портале также размещают и предложения о профессиональном обучении. Справки о зарплате практикантов, их правах и обязанностях можно навести в разделе "Кarriere-Tipps".

Опубликованы здесь и данные опроса практикантов Praktikantenspiegel, который Praktikum.info ежегодно проводит совместно с порталом Absolventa и консалтинговой компанией Clevis. На основе баллов, которые ставят компаниям респонденты, прошедшие там практику, здесь составлен список топ-10 фирм. Среди критериев оценки - рабочая атмосфера в компании, разнообразие заданий для практиканта, возможность получить отзыв по итогам работы.

В целом, на каких бы порталах вы не искали практику или работу, рекрутеры советуют заниматься этим активно, используя оба указанные выше способа, причем на всех возможных порталах. Как известно, кто ищет, тот всегда найдет.