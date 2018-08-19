Польские прокуроры назвали причину катастрофы автобуса с украинцами 19.08.2018, 11:17

Фото: facebook.com / PogotowieRatunkowewPrzemyslu

Экспертиза показала, что водитель был трезв.

Автобус с украинцами, который вылетел с трассы в Польше, двигался со значительным превышением скорости, сообщает «Польское радио» со ссылкой на окружную прокуратуру Пшемысля.

По предварительным выводам, на отрезке, где произошла автокатастрофа, скорость движения была ограничена отметкой 30 км в час. При этом автобус вылетел с трассы на скорости 70-80 км в час.

За рулем машины находился гражданин Украины, он задержан. Экспертиза показала, что водитель был трезв.

«Предварительные выводы свидетельствуют, что водитель пытался избежать аварии. Завтра его допросит прокурор. <…> Ему угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет», — цитирует радиостанция сообщение прокуратуры.

Автокатастрофа, в которой погибли три человека, произошла на национальной дороге № 28 между городами Санок и Пшемысль в месте, которое называют «смертельным изгибом», поскольку там происходит множество аварий. Водитель не справился с управлением на крутом повороте, в результате автобус вылетел с дороги и скатился со склона.

В салоне автобуса находились 54 человека. Все они были гражданами Украины. Трое человек погибли (две женщины и мужчина), остальные были госпитализированы с травмами различной степени в Пшемысль, Леско и Санок. У пострадавших диагностировали переломы, травмы позвоночника и внутренних органов, как минимум у девяти из них серьезные травмы. На момент подготовки этого материала в больницах оставались 38 человек.