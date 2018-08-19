«Молодые люди не давали проехать танкам, атаковали солдат коктейлями Молотова» 19.08.2018, 12:51

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50 лет назад было принято решение о вводе войск СССР в Чехословакию.

«Солидарность» вспоминает, с чего началась «Пражская весна», чем были недовольны в Кремле и что из этого вышло.

Ветер перемен

В июне 1967 года прошел IV съезд писателей ЧССР. Александр Климент зачитал открытое письмо Александра Солженицына к съезду советских писателей. Людвик Вацулик произнес речь, в которой требовал ввести свободу слова и печати – за это ему запретили публиковаться и исключили из партии. Впервые публично прозвучала критика политики коммунистической партии.

В октябре 1967 года в кулуарах коммунистической партии Чехословакии разгорелась нешуточная борьба. Президент Антонин Новотный выступал за сохранение старой командно-административной системы управления и цензуры. Ему противостояла группа коммунистов – реформаторов и противников сталинизма.

Они предлагали демократизировать общественную жизнь, выпустить политических заключенных, разрешить негосударственную печать, дать гражданам свободу совести и передвижения. Позже такую политику назовут «социализмом с человеческим лицом».

В конце октября бастовали пражские студенты – их не устраивали условия жизни в общежитиях, особенно перебои в подаче света. Демонстрацию жестоко разогнала полиция. Это вызвало протест не только гражданского общества, но и части партийной верхушки.

Не получив поддержки Брежнева, Новотный признал поражение и 5 января 1968 года ушел с поста Первого секретаря ЦК коммунистической партии Чехословакии (КПЧ). Его место занял Александр Дубчек.

Пражская весна

30 марта Новотного сместили с должности президента ЧССР. На его место пришел знаменитый герой войны генерал Людвик Свобода. Впервые президента выбрали не тайным, а открытым голосованием – и он набрал 282 голоса из 288 депутатов.

В апреле 1968 года было сформировано новое правительство. Чехословацкие коммунисты приняли «Программу действий КПЧ», согласно которой к высоким должностям появился доступ не только у коммунистов. Также была признана необходимость постепенного отказа от цензуры, соблюдения прав и свобод человека, роста зарплат и федерализации государства (разделение на чешскую и словацкую части).

Разрешили негосударственную печать и объединения. Основываются KAN (Клуб ангажированных беспартийных – состояли больше 1,5 млн. человек) и К-231 (Клуб бывших политических заключенных – больше 80 тыс. человек). Были вновь открыты многие церкви, монашеские общины и церковная печать, некоммунистические скаутские организации.

Общество начало быстро меняться. На первомайскую демонстрацию чехи впервые вышли не по принуждению. Карел Тейкал вел прямую трансляцию с места событий. Он вспоминал:

– Мне запомнилось, как один из демонстрантов, проходящих мимо, со словами: «Вот, возьмите себе на полдник» — протянул Дубчеку свой бутерброд. Пришло намного больше людей, чем предполагалось, радость и энтузиазм всех присутствующих были абсолютно спонтанными и искренними. Настроение в обществе было таково, что мы перестали оглядываться по сторонам и стали жить полной жизнью.

В итоге, 26 июня правительство полностью отменило цензуру в печати и СМИ. На следующий день в газете «Литерарни листы» вышел манифест «Две тысячи слов». В нем раскритиковали медленный ход реформ, а руководство партии призвали избавиться от противников перемен.

Оккупация

Брежнев и его окружение, сначала доверявшие Дубчеку, потеряли терпение. После первомайской демонстрации руководство КПЧ вместе с соратниками было вызвано «на ковер» в Москву к 4 мая.

Кремль дал понять, что недоволен реформами. После этого страны Варшавского договора решили провести в Чехословакии военные учения под названием «Шумава». Их готовили с начала июня по начало августа, к границе подвели войска.

Руководство КПЧ тоже «опомнилось». В мае-июне разворачивается кампания против негосударственных объединений – KAN и K -231. Но было уже поздно. Ячейки KAN спонтанно возникали по всей стране, а в прессе всерьез обсуждали вопрос отмены однопартийной системы и свободных выборов.

18 августа в Кремле было принято решение о вводе войск в Чехословакию под кодовым названием «Операция «Дунай». Его поддержали все члены Варшавского договора, кроме Румынии – Чаушеску открыто выразил Дубчеку свою поддержку. К 20 августа была подготовлена группировка войск численностью 500 тысяч человек, разделенная на две армии.

В 22 часа 15 минут 20 августа 1968 года поступил сигнал «Влтава-666»: операция началась, армии пересекли Чехословацкую границу по 18 направлениям.

Пражский горком коммунистической партии выпускает воззвание «Коммунистическим и рабочим партиям всего мира!»:

«Товарищи! Сегодня Чехословацкая Социалистическая Республика против воли правительства, Национального собрания, руководства КПЧ и всего народа была оккупирована войсками пяти стран Варшавского договора! Товарищи, протестуйте против этого беспримерного нарушения социалистического интернационализма!

Требуйте немедленного вывода оккупационных войск!»

По радио советских военных клеймили оккупантами, но призывали население не оказывать вооруженного сопротивления. 21 августа в 4 часа утра были арестованы высшие чины КПЧ вместе с Александром Дубчеком. В тот же день их вывезли в Москву.