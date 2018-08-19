Сделка «Роснефти» ударила по рублю в 20-ю годовщину дефолта 19.08.2018, 14:33

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Российская валюта возобновила падение.

Рубль возобновил падение на Московской бирже в пятницу в 20-ю годовщину дефолта 1998 года, когда рухнула пирамида ГКО, похоронив под обломками сбережения населения и половину банковской системы РФ, сообщает finanz.ru.

Курс доллара снова поднялся выше 67 рублей, прибавив 60 копеек за день и 5 рублей с начала августа, а евро разменял 77 рублей и вернулся на уровни конца прошлой недели.

За час до конца основной сессии сделки с расчетом "завтра" на МосБирже проходили по 67,5250 рубля за доллар и 77,0750 рубля за евро. Количество заявок на покупку американской валюты превышало число продавцов в 1,4 раза, а по евро - в 4 раза.

К оттоку капитала из государственных облигаций РФ, падающих 13 сессий подряд и тромбующих минимумы с ноября 2016 года, добавился отток долларов под нужды "Роснефти", отмечает в обзоре Сбербанк CIB.

Банк ВТБ предоставил 2 млрд долларов катарскому фонду QIA на покупку акций "Роснефти" из пакета, приватизированного в декабре 2016 года.

Изначально сделку финансировал итальянский Intesa, но не найдя желающих вложиться в этот кредит, летом прошлого года потребовал погашения.

Попытка найти деньги в Китае успехом не увенчалась: китайская CEFC, согласившаяся выкупить три четверти приватизированных акций, попала под расследование, а ее глава Йе Яньмин был арестован в январе по подозрениям в экономических преступлениях.

Отток валюты на кредит Катару усугубил дефицит долларов на рынке, а занять в валюте стало дороже: ставка валютного свопа упала ниже 6%, а базис овернайт просел ниже минус 100 б.п.

При этом оборот на рынке валютных свопов, позволяющих привлекать доллары под залог рублей, опустился до 8 млрд долларов, что "значительно ниже нормального уровня" (12 млрд), отмечает Сбербанк CIB.

"Это говорит о сокращении валютной ликвидности, которое могло быть обусловлено предоставлением кредита на $2 млрд от ВТБ катарскому фонду для финансирования покупки акций Роснефти", - пишут стратеги Том Левинсон, Юрий Попов и Николай Минко.

Рубль остается под давлением, и напряжение нарастает, говорит заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева: нерезиденты продолжают распродавать российские активы, тогда как нефть находится вблизи минимальных с апреля уровней (71,8 доллара за баррель Brent).

С начала августа рубль потерял 8% к доллару и 5% к евро, а с апреля, когда под американский санкционный каток попал "Русал", обесценился на 20% (курс доллара вырос на 11 рублей).

Риски санкций продолжают довлеть над рынком: рубль останется на достигнутых отметках в ближайшее время, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.