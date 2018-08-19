Британка провела 10 часов в Адриатическом море после падения с круизного лайнера 19.08.2018, 19:11

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ФОто: rtlnieuws.nl

Ее спасла береговая охрана Хорватии.

Береговая охрана Хорватии спасла гражданку Великобритании, которая провела 10 часов в Адриатическом море после падения с круизного судна.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Associated Press.

Женщину в воскресенье доставили в больницу в городе Пула и, как сообщается, ее жизнь находится вне опасности.

Женщина упала с круизного судна Norwegian Star, примерно в 95 километрах от побережья Хорватии незадолго до полуночи в субботу.

Хорватский спасательный корабль нашел ее в воскресенье утром недалеко от того места, где она, как предполагалось, упала с борта лайнера.

Капитан спасательного корабля сказал, что женщина была сильно истощена. Проводится расследование обстоятельств инцидента.