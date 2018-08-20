Лукашенко остался без «нефтяного довольствия»? 26 20.08.2018, 8:58

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Прежних схем заработка больше не будет.

Очередные печальные новости с фронтов белорусско-российской интеграции: в прошлую пятницу СМИ сообщили о приостановке кредитования Москвой Беларуси и ограничении беспошлинных поставок нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с IV квартала 2018г. Правда, касательно кредитов в тот же день последовало опровержение Минфина РФ, однако радости оно не очень-то добавило, пишет «Белгазета».

Очередной волнительный инфоповод обнародовало агентство Reuters, сославшись на имеющиеся в его распоряжении копии протокола изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительной записки концерна «Белнефтехим». Поскольку вся соль (или даже «вся нефть») содержится именно в документах, с них и начнем.

Пояснительную записку к протоколу изменений межправсоглашения зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова Reuters прямо цитирует: «Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из РФ в РБ нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза».

ОДНИМ МАЗУТОМ МАЗАНЫ

Как и положено, получив на руки копию официального документа (от кого, кстати?), Reuters обратилось за факт-чекингом и комментариями к противоположной стороне - к анонимному источнику в правительстве РФ.

Анонимный источник подтвердил: «Выросли поставки нефтепродуктов в Беларусь... Так как это беспошлинные поставки - для России это выпадающие доходы. Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить».

Условие компенсационных выплат - возврат долгов за поставки газа, по версии Reuters, «неоднократно задерживавшихся».

Что предлагает рабочая группа для исправления ситуации? Прежде всего, индикативный баланс поставок нефтепродуктов (автобензины, дизтопливо, топочный мазут, сжиженный газ (СУГ), согласовываемый профильными ведомствами РФ и РБ до 1 октября каждого текущего года на будущий календарный год. Экспорт нефти и нефтепродуктов сверх индикативного баланса новая версия межправсоглашения прямо запрещает.

Запрет распространяется на товары, по которым согласованы индикативные балансы, на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты (с 1 сентября 2018г.); на иные товары (СУГ, битум, бензол и пр.) - с 1 октября 2018г.

Еще одна цитата из пояснительной записки Рыбакова: «Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в РБ и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты».

За последнее десятилетие все, кто писал на тему двусторонних отношений Москвы и Минска, не раз обращали внимание на риски, связанные с тем, что очень уж плотно в этих отношениях все увязано: нефть, газ, финансы, граница, бюджет и пр. Яйца не просто сложили в одну корзину - их сложили в одну корзину в виде омлета. Жесткость и плотность этой увязки работает сегодня на конфликт Москвы и Минска: потоки нефтепродуктов без границ и пошлин нацелены на запад, а Беларусь расположена западнее России, вдобавок попавшей под прессинг непрерывно ужесточаемого санкционного давления.

ДЕНЕЖКА СЧЁТ ЛЮБИТ

Обострение нефтяных противоречий неизбежно сказывается на финансовых обязательствах: по версии Reuters, Москва намерена отказать Минску в предоставлении как госкредита на 2019г., так и без того подвисших очередных кредитных траншей ЕФСР.

В цитируемой Reuters записке зампреда «Белнефтехима» указывается, что РФ ждет компенсации за поставленные ранее в РБ нефтепродукты. Из-за всех этих расчетно-нефтяных противоречий «временно заблокировано перечисление РБ двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018г. приостановлена выплата по так называемому механизму «перетаможки», а также приостановлена работа по предоставлению в 2019г. Беларуси госкредита до $1 млрд.».

Кроме того, источник Reuters в финансовых кругах (Москвы? Минска?), знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что кредитный кран перекрыли из-за «новых разногласий между РФ и Беларусью по нефти и газу». Минфин РБ и Минэнерго РФ отказали агентству в официальных комментариях на этот счет.

Что касается ЕФСР, то $200 млн. шестого транша были приторможены еще прошлой осенью. Большого секрета в причинах этого торможения нет: в ЕФСР, как и ранее в МВФ, упрекают Минск в невыполнении взятых на себя заемщиком обязательств. Характерно, что Минфин РФ очень оперативно опроверг сообщение Reuters в части, касающейся кредитов. Причем как за себя, так и за ЕФСР: «Информация о приостановке РФ кредитования РБ не соответствует действительности. Согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием РБ средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР».

Не менее характерно, что по нефти таких опровержений не последовало - и здесь ситуацию осложняет будущий налоговый маневр РФ при не оговоренном сторонами механизме компенсаций. Да и будут ли эти компенсации?