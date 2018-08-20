«Будем выводить то, что происходит в Бресте на международный уровень» 1 20.08.2018, 11:00

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В 26-й раз брестчане и жители района собрались на центральной площади, чтобы «покормить голубей».

Все они из числа противников строительства аккумуляторного завода компанией "АйПауэр", которые таким образом протестуют против стройки, так как считают ее опасной, передает «Радыё Рацыя».

Они собираются, чтобы обсудить ситуацию вокруг завода, а также дальнейшие действия.

Как рассказал блогер Александр Кабанов:

- Новостей на самом деле много, сделали новые пробы грунтов. На этот раз присутствовали две государственные организации, когда забирали пробы. Мы сейчас готовим обращение в Совет Европы, в Европейскую народную партию, то есть будем выводить то, что происходит в Бресте на международный уровень. Там упор будет сделан конечно же не на экологические моменты, а именно нарушения прав граждан. Судя по тому, что местные власти препятствуют даже собрать подписи в администрацию Лукашенко, они это настроение в обществе очень хорошо чувствуют.

Несмотря на то, что легально провести митинги не удается, противники строительства отмечают - определенные победы у них есть. Например, ситуация с отходами аккумуляторного производства в Зеленом Бору, которую разоблачили активисты, теперь изменилась. Теперь уже государство через суды привлекает к ответственности людей и компании, которые сделали там свалку. Люди, которые вышли на площадь в Бресте, верят в то, что и в случае с их заводом также появятся успехи:

- Надо больше людей. Это же не 100 или 200 человек должно волновать, а всех. Вот тогда-то получится, а так боятся конечно.

- Все против. У меня очень много знакомых, среди них есть даже милиционеры. Они также против, но они все боятся, потому что завтра у них не будет работы.

Противостояние противников строительства аккумуляторного завода с компанией "АйПауэр" и властями, которые по мнению активистов бездействуют, тянется с января 2018 года.