Эксперты составили топ-10 самых популярных автомобилей в мире 21.08.2018, 18:11

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Специалисты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей в первом полугодии 2018 года.

Об этом пишет rg.ru со ссылкой на портал Focus2move.

Первое место заняла Toyota Corolla. На мировом рынке было реализовано 610 661 автомобиль.

Второе место занял пикап Ford F-Series — 536 461 автомобиль.

На третьем месте — Volkswagen Golf (441 948 единиц).

В пятерку лидеров также попала Honda Civic, продажи которой составили 424 688 штук и Toyota RAV4 (408 703 единиц).

Также в топ-10 вошли Volkswagen Tiguan (405 085 штук), Volkswagen Polo (375 795 штук), Toyota Camry (337 107 штук), Chevrolet Silverado (323 107 единиц), Honda CR-V (337 802 единиц).

Данные были собраны из более чем 300 источников, в числе которых — официальные дилеры.