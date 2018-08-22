Суд в США признал Манафорта виновным по восьми пунктам 22.08.2018, 7:32

Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

Решение вынесли присяжные в штате Вирджиния.

Присяжные федерального суда в американском штате Вирджиния вынесли вердикт в деле по обвинению американского политтехнолога Пола Манафорта в экономических преступлениях.

Об этом сообщает Reuters.

Жюри, состоящее из шести мужчин и шести женщин, спустя четыре дня обсуждений признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. По 10 пунктам обвинения присяжные не смогли прийти к единогласному решению.

CNN отмечает, что виновным Манафорта признали по пяти обвинениям в мошенничестве с налогами, укрытии иностранных банковских счетов и двух случаях банковского мошенничества. Ему грозит 80 лет тюрьмы.

Дата вынесения приговора судьи в процессе Манафорта еще не установлена.

Манафорт, который консультировал в Украине Партию регионов и экс-президента Виктора Януковича, а также возглавлял предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа на выборах 2016 года, обвиняется в сговоре против Соединенных Штатов.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил 30 июля, что политтехнолог заработал в Украине $60 млн. Во время процесса сторона обвинения намерена доказать, что Манафорт не сообщил о значительной части своих поступлений.

Официально с 2010-го по 2014 год политтехнолог задекларировал $14 млн доходов. Судебный процесс по делу Манафорта начался 31 июля. С 15 июня политтехнолог содержится под стражей.

Политконсультант отказался свидетельствовать в свою защиту.