В Венесуэле из-за боливара парализовало бизнес 2 23.08.2018, 16:48

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В стране закрываются тысячи компаний.

В Венесуэле закрываются тысячи компаний, пытаясь взять паузу и приспособиться к новым условиям.

Причиной такого бизнес-коллапса стало введение новой национальной валюты — суверенного боливара, пишет BBC.

Президент Мадуро объявил прошедший понедельник "банковским праздником" и множество рабочих остались в этот день дома. Однако для многих праздник может оказаться грустным.

— оказался парализован бизнес. Тысячи компаний закрылись для того, чтобы попытаться приспособиться к новым условиям. Множество рабочих остались дома, сообщает Би-би-си. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил понедельник «банковским праздником».

Напомним, гиперинфляция и падение нефтедобычи вынудили власти Венесуэлы инициировать масштабную денежную реформу — национальная валюта страны с 20 августа привязана к курсу криптовалюты петро, стоимость размещения которой ранее была поставлена в зависимость от цены нефти. В день деноминации с купюр убрали пять нулей.