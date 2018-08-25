Видеофакт: Сильный ливень затопил центр Бреста 1 25.08.2018, 17:42

1,736

Некоторые водители предпочитали остановиться возле обочины, подождать, пока уровень воды спадет.

Сильный ливень, который обрушился на Брест во второй половине дня 25 августа, затопил улицы и дворы в центре города, пишет tut.by.

Традиционно самыми проблемными точками города стали пересечения улицы Гоголя с Комсомольской, Карбышева, Карла Маркса, бульваром Космонавтов. Ливневки пали под ударом стихии, и вода залила дороги и тротуары. Некоторые водители предпочитали остановиться возле обочины, подождать, пока уровень воды спадет. Вода стояла на дорогах, во дворах и на пешеходной улице Советской.

Напомним, ранее синоптики объявили по Беларуси оранжевый уровень опасности в связи с грозами и сильными ливнями.