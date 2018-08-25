закрыть
25 августа 2018, суббота, 19:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Сильный ливень затопил центр Бреста

1
  • 25.08.2018, 17:42
  • 1,736

Некоторые водители предпочитали остановиться возле обочины, подождать, пока уровень воды спадет.

Сильный ливень, который обрушился на Брест во второй половине дня 25 августа, затопил улицы и дворы в центре города, пишет tut.by.

Традиционно самыми проблемными точками города стали пересечения улицы Гоголя с Комсомольской, Карбышева, Карла Маркса, бульваром Космонавтов. Ливневки пали под ударом стихии, и вода залила дороги и тротуары. Некоторые водители предпочитали остановиться возле обочины, подождать, пока уровень воды спадет. Вода стояла на дорогах, во дворах и на пешеходной улице Советской.

Напомним, ранее синоптики объявили по Беларуси оранжевый уровень опасности в связи с грозами и сильными ливнями.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко