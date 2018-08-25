Сбор клюквы в Столинском районе для украинок закончился в изоляторе 2 25.08.2018, 17:59

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Им грозит депортация и штраф.

За эту неделю на участке ответственности Пинского пограничного отряда задержали более десятка нарушителей госграницы. Все они незаконно перешли границу для сбора грибов и ягод на белорусской территории. Только за вчерашний день были выявлены четыре правонарушительницы, пишет «Брестская газета» со ссылкой на Госпогранкомитет РБ.

Днем 22 августа на территории Полесского лесхоза пограничники задержали двух девушек без документов. В ходе разбирательства выяснилось, что они являются гражданками Украины. Жительницы Старого Села Ровенской области незаконно пересекли госграницу с целью тихой охоты.

На следующий день, 23 августа, в том же районе задержали еще двух украинок без документов, которые действовали по аналогичному сценарию.

Всех нарушительниц привлекли к административной ответственности за нарушение границы и правил пребывания. Украинок ждет депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет и штраф до 2 тысяч рублей. В случае повторного нарушения границы им уже будет грозить уголовная ответственность.

Две нарушительницы уже вернулись на родину. Остальные находятся в изоляторе временного содержания погранотряда до завершения разбирательства.

Незаконно собранные дикоросы у задержанных изъяли.