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Белоруска завоевала бронзу на ЧМ в гребле на байдарках и каноэ

  • 25.08.2018, 18:45

Для белорусской сборной медаль Ольги Худенко третья на чемпионате мира в Монтемор-у-Велью.

Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в гребле на байдарках и каноэ в Монтемор-у-Велью (Португалия), сообщает БелТА.

Один из лидеров нашей команды в байдарке-одиночке на 500 м на 1,47 сек. отстала на финише от победительницы Дануты Козак из Венгрии - 1 мин. 47, 254 сек. Второе место заняла Лиза Кэррингтон из Новой Зеландии - + 0,738 сек.

Для Ольги Худенко дистанция в 500 м в байдарке-одиночке профильная. В постолимпийском сезоне на чемпионате мира в Рачице (Чехия) в 2017 году белоруска победила именно на этой дистанции. Для белорусской сборной медаль Ольги Худенко третья на чемпионате мира в Монтемор-у-Велью.

Ранее в каноэ-двойке на 200 м Глеб Солодуха и Денис Махлай финишировали первыми, Елена Ноздрева стала второй в каноэ на 500 м.


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