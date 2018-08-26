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Американские ученые раскрыли тактику российских троллей в интернете

  • 26.08.2018, 20:15
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Исследователи изучили феномен споров в Twitter.

Основной тактикой российских интернет-троллей является участие в спорах на обеих сторонах, чтобы разжечь конфликты и посеять недоверие в обществе. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона, которые изучили опубликованные в Twitter сообщения противников и сторонников вакцинации, пишет The Guardian. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Public Health, передает РБК.

Исследователи изучили феномен споров в Twitter о вреде и пользе вакцинации. Их озадачили жаркие споры по этой теме в Twitter, хотя в реальной жизни большинство американцев признают полезность вакцин. Исследователи с помощью различных методов, в том числе основываясь на данных конгресса и спецслужб, идентифицировали троллей и ботов, связанных с российской «фабрикой троллей». Изучив данные за 2014–2017 годы, ученые пришли к выводу, что тролли и боты в 22 раза чаще обычных пользователей поднимали тему вреда и пользы от прививок, причем тролли поддерживали обе стороны конфликта, разжигая его, и пытаясь подорвать доверие к вакцинации.

Для этого они пытались обострить конфликт по расовому признаку, использовались аргументы об имущественном неравенстве («богатые получают качественные вакцины, а мы — нет»), религиозные мотивы, а также другие болевые точки американского общества.

«Эти тролли, похоже, используют проблему вакцинации в качестве клина, разжигая разногласия в американском обществе», — считает один из участников исследования, Марк Дредзе. «Играя на обеих сторонах, они подрывают доверие общественности к вакцинации, подвергая всех нас риску инфекционных заболеваний. Вирусы не уважают национальных границ», — цитирует ученого The Washington Post.

Ученые предупредили, что борьба с дезинформацией может привести к эффекту «кормления троллей» и раздуванию дебатов, поставив под сомнение положения, по которым в обществе на самом деле существует консенсус.

Тема прививок является лишь одной из немногих, с помощью которых тролли пытаются разжечь конфликты и посеять недоверие, считают исследователи. Например, один из ботов, общее количество постов которого превысило 6 тыс., посвятил вакцинации всего 38 твитов. Однако это произошло именно тогда, когда тема вакцин всплыла в новостном поле в связи с одним из поручений президента Дональда Трампа.

Исследователи также отметили, что многие аккаунты участников дебатов невозможно классифицировать. Это могут быть как живые люди, так и «киборги», то есть захваченные ботами аккаунты, когда-то принадлежавшие реальным людям.

Еще одна значительная часть ботов в Сети занята распространением вредоносного программного обеспечения.

По информации Twitter, в последние месяцы соцсеть блокировала более 1 млн фейковых и подозрительных аккаунтов в день. В мае и июне количество заблокированных учетных записей превысило 70 млн. Twitter также объявил, что введет обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера, для того чтобы избавиться от троллей и бот-аккаунтов.

«Мы никогда не прекратим наши усилия по выявлению и предотвращению попыток манипулирования обсуждениями на нашей платформе», — заявили вице-президент Дел Харви и руководитель отдела по безопасности Йоель Рот в блоге компании.

О борьбе с ложными и фейковыми страницами неоднократно объявляла также социальная сеть Facebook.


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