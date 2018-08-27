Количество электромобилей в Европе превысило миллион
- 27.08.2018, 15:28
Лидерами по продаже стали страны Северной Европы.
Количество электромобилей в Европе в первом полугодии 2018 года превысило миллион, а до конца года по дорогам европейского континента будут ездить уже 1,35 млн таких машин.
Об этом говорится в исследовании шведской аналитической компании EV-Volumes.
Продажи электромобилей, по данным аналитиков, в первой половине 2018 года увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 195 тысяч. В общем электромобили пока что составляют лишь 2% от всех покупок машин в Европе.
Лидерами по продаже электромобилей стали Норвегия, Германия, Великобритания, Франция и Швеция. Ожидается, что до конца года Германия обгонит Норвегию. Эксперты прогнозируют, что в Норвегии будет продано 84 тысячи таких машин, а в Германии - 88,5 тысячи.
В исследовании учтены как полностью электрические автомобили, так и гибриды.
Как известно, по решению немецкого правительства, покупатели электромобилей в Германии будут получать 4 тысячи евро премии. Тех, кто решит приобрести автомобиль с гибридным двигателем, будут премировать 3 тысячами евро.
В Норвегии электрические и гибридные автомобили составили более половины всех новых автомобилей, которые были проданы в прошлом году.