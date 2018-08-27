Количество электромобилей в Европе превысило миллион 27.08.2018, 15:28

Лидерами по продаже стали страны Северной Европы.

Количество электромобилей в Европе в первом полугодии 2018 года превысило миллион, а до конца года по дорогам европейского континента будут ездить уже 1,35 млн таких машин.

Об этом говорится в исследовании шведской аналитической компании EV-Volumes.

Продажи электромобилей, по данным аналитиков, в первой половине 2018 года увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 195 тысяч. В общем электромобили пока что составляют лишь 2% от всех покупок машин в Европе.

Лидерами по продаже электромобилей стали Норвегия, Германия, Великобритания, Франция и Швеция. Ожидается, что до конца года Германия обгонит Норвегию. Эксперты прогнозируют, что в Норвегии будет продано 84 тысячи таких машин, а в Германии - 88,5 тысячи.

В исследовании учтены как полностью электрические автомобили, так и гибриды.

Как известно, по решению немецкого правительства, покупатели электромобилей в Германии будут получать 4 тысячи евро премии. Тех, кто решит приобрести автомобиль с гибридным двигателем, будут премировать 3 тысячами евро.

В Норвегии электрические и гибридные автомобили составили более половины всех новых автомобилей, которые были проданы в прошлом году.