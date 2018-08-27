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«Проще ежегодно новую резину покупать вместо уплаты дорожного налога»

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  • 27.08.2018, 17:23
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Водители жалуются на некачественный ремонт дороги в Гомельском районе.

Не утихает неудовольство белорусских водителей состоянием некоторых участков асфальтового покрытия, несмотря на существующий налог на дороги.

Читатель gomel.today рассказал о пробитом колесе в Янтарном, где недавно прошел плановый ремонт дорожного покрытия. По словам недовольного водителя, год назад такое же происшествие случилось в Еремино.

«Проще ежегодно новую резину покупать вместо уплаты дорожного налога», — сетует гомельчанин.


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