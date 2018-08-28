Зинаида Михнюк: Бунты будут только нарастать 3 28.08.2018, 9:31

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Полстраны живет на $150.

В Беларуси все чаще бастуют рабочие. Только в пятницу в Витебской области вспыхнула стихийная забастовка рабочих Сенненского районного жилищно-коммунального хозяйства из-за зарплаты в $35 в месяц, а вчера стало известно о том, что бунт дворников из-за урезания зарплат зреет в Бобруйске.

Социальную ситуацию с зарплатами и трудоустройством в стране для сайта Charter97.org прокомментировала председатель Брестского областного независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Зинаида Михнюк:

- В нашей стране есть как живущие у черты бедности люди, так и те, у которых уровень жизни выше. Но вторых меньше и они прекрасно понимают, что завтра могут оказаться на месте тех, кто еле концы с концами сводит, поэтому не боятся возмущаться.

Большинство белорусов оказалось в шокирующей ситуации, когда заплатив за коммуналку, почти не остается средств на пропитание.

Сейчас это главная тема разговоров между людьми в транспорте, на остановках: «Заканчивается дачный сезон, вернемся все в квартиры, коммуналка неизвестно сколько потянет, как жить?» Думаю, что вспышки бунтов, которые в последнее время участились, будут только возрастать.

Рабочие обнищали вместе с предприятиями. Хочу отметить, что все меньше людей выезжают в Россию, потому что там наши работники уже никому не нужны и там у них нет никаких прав. Работа в России чревата травмами и другими проблемами. Зато все больше людей едет в Европу, например, Польшу. Я делаю такие выводы из рассказов членов нашего профсоюза, которые так же вынуждены ездить на заработки.

- Рабочим в Витебской области платили за месяц работы $35. Можно ли выжить семье на такую «зарплату»?

- Понимаете, чиновнички в Горисполкомах, которые бумажки с одного места на другое перекладывают, говорят, что «мужчина за 35 лет может пять работ иметь, бегать туда-сюда». Но мы ведь не для этого живем! Мы хотим достойной жизни, нормальное место работы, чтобы мужчина спокойно возвращался с работы домой и знал, что обеспечивает свою семью. Мог посмотреть в глаза жене и детям. К сожалению, в нашей стране такого нет. Идет, можно сказать, борьба за выживание.

Даже взять Брест. У нас мало предприятий, которые еще держатся на плаву. Сплошь и рядом нищета. Летом еще какую-то подработку можно найти, а что зимой?!

- В пятницу минский суд вынес приговор лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. А ведь независимый профсоюз известен громкими делами именно по защите прав рабочих.

- Знаете, скажу честно, я расстроена всем этим «делом профсоюзов». Беспредел. Мало им было приговорить Федынича и Комлика, так они еще после вынесения приговора арестовали активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь».

На последний суд по «делу профсоюзов» нас из Брестской области ездило больше 10 человек. Один активист приехал со своим бело-красно-белым флагом, который купил в брестском магазине и его, можно сказать, ни за что задержали. Разве это нормально? Разве такое возможно в цивилизованной стране?

- Чего именно сейчас, на ваш взгляд, так испугались власти?

- Власти пытаются закрыть рот нашему профсоюзу. Ведь, в отличие от нас, провластные профсоюзы молчат. Приятно, что люди нормально реагируют на уголовное дело против РЭП. На то, что нам «шьют» поддержку от международных профсоюзов.

Многие так и говорят, «ваш лидер пользовался взносами международного пролетариата, а провластные профсоюзы получают зарплаты от наших бедолаг и ничего для них не делают». Понимаете, мне приятно, что люди разбираются и понимаю, что к чему.

Если официальные профсоюзы завтра ликвидируют, то ничего от этого не изменится. Ни права трудящихся, ни уровень заработной платы. Они ведь ничего не значат. Наш же профсоюз пытается людям помогать, объяснять, что главное, чтобы была достойная жизнь и достойная зарплата и все остальное приложится. На отдых съездите, улучшите жилищные условия, питание, но за это все нужно бороться.

Власти решили сделать все, чтобы профсоюзу стало не до его прямой деятельности. Конечно, лидеры есть лидеры и ими они останутся, несмотря ни на что. Скажу прямо - нам начхать на вынесенные приговоры.

Но ведь мы стараемся и работаем для того, чтобы и у страны было будущее, и у наших детей. Если власти продолжат свою политику, то наступит момент, когда в стране останутся одни пенсионеры. С чего тогда будут платить пенсии? Вот бы сейчас всех чиновников, депутатов, милиционеров и прочих, посадить не на настоящую, а хотя бы на официальную среднюю зарплату по стране, которую они сами и рисуют под «попятьсот». Посмотрела бы я тогда на них!

- Профсоюз РЭП продолжит свою деятельность?

- Наш офис в Минске был незаконно арестован целый год. Мы за него переживали, вы же понимаете, в какой мы стране живем. Но, слава Богу, арест снят. Кстати, офис мы когда-то приватизировали за профсоюзные взносы еще в «хорошие времена». В общем, профсоюз наш не закрыт. И Геннадий Федорович, и Игорь Алексеевич будут приходить на работу и уверена, что для них занятие найдется. По приговору им нельзя занимать руководящие должности, но ничего, мы найдем выход. Наше дело будет жить.

Игорь Алексеевич правильно говорил, что «дело профсоюзов» - «награда», наивысшая оценка деятельности. Я была на заседании, когда он сказал, что в детстве мечтал стать милиционером, а сейчас стыдится своей мечты.

На каждого, кто пришел в зал суда поддержать Федынича и Комлика, было по дармоеду, которые нас снимали. Так я им примо и сказала: «Вы же чьи-то дети, чьи-то сыновья. Вот как можно было воспитать ребенка, чтобы ему нравилась такая работа?» У меня, как у матери, просто в голове не укладывается. Можно любое занятие выбрать, но разве это работа в нашей стране?

Еще относительно деятельности профсоюза могут сказать, что нам постоянно звонят. Например, в Ивановском районе недавно свинокомплекс закрыли по надуманным причинам. В результате, 270 человек оказалось на улице. Вот чем можем, тем мы рабочим и помогаем.

- Власти часто любят использовать выражение «социальное государство». Но о каком «государстве для народа» может идти речь, когда люди зарабатывают в месяц 35 долларов или на одном предприятии без работы остается 270 человек?

- Действительно, слышать такое от правительство просто смешно. Народ довели до того, что у людей нет никакого запаса, средств на черный день. То есть, если месяц-другой зарплату не получат, то все...

Своими глазами видела в Бресте объявления - «чтобы собрать ребенка в школу, вы можете взять кредит в банке». Это какой должна быть страна, сколько должны зарабатывать отец и мать вместе, чтобы не иметь денег на пару школьных форм, кеды и несчастный портфель?! Вот вам и «социальное государство». Конечно, если мать зарабатывает 35 долларов, а отец — 50, то тут уже ничего не поможет. А ведь сейчас все стоит сумасшедших денег, детские вещи дороже взрослых!

Сейчас люди не скрывают, что одеваются в секонд-хендах. Только там и имеют возможность обновить свой гардероб. И этого достаточно, это лучшие показатели настоящей экономической ситуации в стране.

Я объективно могу судить по рабочим, которые состоят в нашей городской организации - если они зарабатывают 500 рублей (250 долларов), то это уже ой как хорошо.

Мне сейчас как-раз вспомнилось, когда на суде по «делу профсоюзов» прозвучало, что у Федынича средняя зарплата - 300 рублей, то судья удивленно спросила:

- И как вы живете? Вы что, на иждивении у семьи?

Я же из зала возмущенно сказала, что полстраны живет на такую зарплату!

Знаете, Беларусь уже стала страной третьего мира. Вот куда нас завел Лукашенко. Поэтому, подчеркну, вспышки бунтов рабочих в регионах будут только учащаться.