После суда по «делу профсоюзов» задержаны Максим Винярский и Николай Статкевич 8 24.08.2018, 13:35

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Фото: «Радыё Свабода»

Задержаны 12 активистов.

После суда над лидерами профсоюза РЭП Игорем Комликом и Геннадием Федыничем прошли массовые задержания. К зданию суда подъехал красный автобус, из которого вышли сотрудники ОМОН и задержали около 12-ти активистов, поддерживавших лидеров независимого профсоюза. Среди задержанных - активисты «Европейской Беларуси» Ольга Николайчик, Леонид Кулаков, Майя Наумовa, Максим Винярский.

Также был задержан лидер БНК Николай Статкевич и активисты Александр Абрамович, Владимир Невмержицкий.

Командовал задержаниями командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Задержанные доставлены в РУВД Московского района.

Фото: «Радыё Свабода»

Напомним, сегодня активисты профсоюза РЭП, «Европейской Беларуси» и «Народнай Грамады» пришли к администрации Лукашенко и потребовали освободить лидеров независимого профсоюза. Возле администрации диктатора собрались около 50 человек.

Напомним, что Рада БНК призвала к солидарности с Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Рада призвала активистов выйти к администрации Лукашенко с требованиями прекратить политические репрессии против лидеров профсоюза РЭП, гражданского общества и независимой прессы, освободить и реабилитировать всех политзаключенных.