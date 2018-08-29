Белорусам предложили стать соавторами книги о легендарной Зинаиде Бондаренко 29.08.2018, 11:36

Её голос узнавал каждый белорус.

На краудфандинг-платформе talaka.org начался сбор средств на книгу о неизвестных страницах жизни Народной артистки Беларуси «Мой путь к Беларуси. Горизонты Зинаиды Бондаренко».

Зинаида Бондаренко родилась 25 апреля 1939 года в Минске в семье хирурга и крестьянки. В 1962 году начала работать на Беларуской республиканской студии телевидения. В 1985 году получила звание Народной артистки Беларуси. Её голос узнавал каждый белорус. Детки называли её Тетя Журавлик, а взрослые – Белорусской Мадонной. В конце 90-х из-за своей независимой позицию относительно политической ситуации в Беларуси диктор ушла с государственного телевидения.

Если у вас есть неизвестные фотографии Народной артистки, опубликуйте их в своем «Facebook» и отправьте в личные сообщения сюда. Лучшие снимки попадут в книгу. Также в качестве подарка вы получите экземпляр книги с автографом легенды беларуского телевидения. Или просто зайдите на talaka.org и поддержите издание книги рублем.

«Я не буду раскрывать все секреты текста. Скажу только, что некоторые истории, рассказанные мне Зинаидой Александровной полностью соответствуют вкусам любителей детективов, мелодрам, трагедий, комедий и т.д. Сюжеты иногда были такими крутыми и неожиданными, что позавидовали бы создатели всяких «Санта-Барбар», – рассказал «Белсату» о книге журналист и писатель Александр Томкович.