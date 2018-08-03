Приключения москвички в «доме Чижа» 5 Виктор Федорович, «Белгазета»

3.08.2018, 10:59

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Фото: александр обухович

Как скандал с «Мотовело» оставил иностранную гражданку без элитного жилья.

В списке арестованного КГБ имущества по делу Александра Муравьева значилась квартира N35 по ул. Сторожовской, 6, в так называемом «доме Чижа». Бизнесмена приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако элитная недвижимость площадью 377 кв. м стоимостью свыше $400 тыс. была оставлена под арестом для разрешения вопроса в гражданском производстве. Вопрос решили так, что впору волосы на голове рвать.

По всем документам эта квартира принадлежит (принадлежала?) гражданке России Анастасии Безруковой-Тарасенковой. Она приобрела ее у законного собственника - СП ЗАО «РоссинтехГрупп», директором которого был младший брат Александра Сергей Муравьев. В гражданском суде женщина попыталась снять с недвижимости арест, но безуспешно.

Суд Центрального района удовлетворил иск прокураторы, требовавшей: установить факт ничтожности договора купли-продажи жилого помещения, признать недействительной регистрацию, прекратить право собственности и признать собственником отбывающего наказание Александра Муравьева. Суд второй инстанции - Мингорсуд - решение райсуда признал законным, а это значит, что квартира подлежит конфискации (см. «БелГазету» N25 от 17 июля т.г.). У москвички есть возможность в течение трех лет обжаловать это решение в порядке надзора. Воспользуется ли она этим правом или опустит руки? На этот и другие вопросы Анастасия ответила в комментарии «БелГазете».

АНАСТАСИЯ БЕЗРУКОВА-ТАРАСЕНКОВА: «ПОЙДУ ДО КОНЦА»

- В 2015г. при финансовой поддержке моих родителей (Рудневой Ольги Владимировны и Безрукова Бориса Владимировича) я приобрела в собственность квартиру N35 в доме N6 по улице Сторожовской в Минске, - рассказывает москвичка.

- Хочу заметить, что я неоднократно бывала в Беларуси, в том числе в Минске, и мне всегда очень импонировала атмосфера комфорта в этом городе, так что я с удовольствием воспользовалась возможностью приобретения этой недвижимости - единственной у меня, предполагая свой возможный переезд в Минск. Квартира была приобретена 15 марта 2015г. по договору купли-продажи у юридического лица (резидента Республики Беларусь). Оплата за покупку квартиры производилась наличными денежными средствами несколькими платежами в кассы банков Республики Беларусь на расчетный счет продавца квартиры.

20 марта 2015г. в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» зарегистрирован переход права собственности на квартиру на мое имя. Таким образом, с 20 марта 2015г. я стала полноправным собственником указанной квартиры и несла все издержки по ее содержанию. Каково же было мое изумление, когда в ноябре 2015г. я получила уведомление от РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» о том, что в рамках возбужденного уголовного дела в отношении гражданина Республики Беларусь г-на Муравьева, с формулировкой о «фактической принадлежности», постановлением следователя на квартиру был наложен арест. При этом обвиняемый г-н Муравьев не является моим родственником, более того, я и видела-то его пару раз в жизни более 10 лет назад!

Я не считаю для себя возможным комментировать решения белорусского правосудия в отношении г-на Муравьева, поскольку не владею информацией по сути дела, хотя и выражаю ему чисто человеческое сочувствие. А вот те решения, которые приняты в отношении моей квартиры, вызывали у меня вполне законные возражения и вопросы еще на стадии следствия по делу г-на Муравьева. Я обращалась в суд Фрунзенского района с исковым заявлением об освобождении имущества от ареста и исключении из акта описи. Однако мне было отказано в этом ввиду расследования уголовного дела. Приговором суда Фрунзенского района от 30 января 2017г. г-н Муравьев признан виновным в совершении ряда преступлений. При этом в приговоре не установлено, что моя квартира была приобретена обвиняемым за счет его личных средств либо за счет денежных средств, добытых преступным путем. Более того, приговором суда было постановлено рассмотреть вопрос о принадлежности моей квартиры в порядке гражданского судопроизводства.

Я вновь обратилась уже в суд Центрального района с исковым заявлением об освобождении от ареста и исключении из акта описи принадлежащей мне квартиры. Однако в удовлетворении моего иска решением суда Центрального района от 18 октября 2017г. мне отказано и признано право собственности на квартиру за осужденным г-ном Муравьевым.

С решением суда я не согласилась и, несмотря на огромный для меня размер госпошлины (порядка $7,5 тыс.), обжаловала его. Рассмотрение моей кассационной жалобы на решение суда Центрального района от 18 октября 2017г. в судебной коллегии по гражданским делам Мингорсуда состоялось 12 июля 2018г. и также не принесло мне положительных результатов. Между тем, согласно ст.6 договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан (подписан в Москве от 25.12.1998г.), «договаривающиеся Стороны обеспечивают равное право их граждан на приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом на своих территориях. Договаривающиеся Стороны обеспечивают гарантированную защиту права собственности их граждан».

Сложилась парадоксальная ситуация: у лица, привлеченного к уголовной ответственности (осужденный г-н Муравьев), единственное жилое помещение не конфискуют даже по приговору суда. А у меня, гражданки Российской Федерации, лица, владеющего единственной квартирой в Республике Беларусь, это единственное жилье фактически «конфискуют». Это несправедливо!

С 2015г. я пытаюсь защитить свое право собственности на собственное имущество - единственную квартиру в Республике Беларусь. Я представляю в суд все возможные доказательства, активно участвую во всех судебных заседаниях, однако меня никто не слышит! За время рассмотрения дела в разных инстанциях у меня изменилась семейная обстановка: я вышла замуж, а в ноябре 2017г. у меня родилась дочь. В настоящее время в судах Республики Беларусь фактически я борюсь за будущее материальное благосостояние моей дочери!

Однако, несмотря на письменное, очень подробное изложение мной всех подтверждающих приобретение за счет моих наличных денежных средств моей квартиры, складывается впечатление, что мои доводы просто немотивированно игнорируются, так как ни на один из них в судебных документах ответа нет!

Я, безусловно, буду и дальше отстаивать свои интересы, теперь уже в рамках надзора, используя все имеющиеся правовые возможности, и надеюсь, что справедливость все-таки восторжествует. Если же мои ожидания и в этот раз окажутся напрасными, я оставляю за собой право обратиться с личной просьбой к президенту Республики Беларусь как гаранту соблюдения конституционных прав всех граждан и надеюсь на единственно возможное справедливое решение моего вопроса.

- На обжаловании в Мингорсуде в зале присутствовал атташе посольства России в Беларуси. Это по вашей инициативе?

- Да, я обращалась в посольство с просьбой оказать содействие.

В этой истории есть специфическая коллизия с заявкой на оригинальность. Случай сам по себе не редкий, когда сделки признаются ничтожными. При этом стороны возвращаются в исходное состояние с получением того, что имели до сделки. Те есть к СП ЗАО «РоссинтехГрупп» должна отойти спорная квартира, а гражданка России - получить деньги. Однако в данном случае стороны остались ни с чем. При отсутствии доказательств, что Александр Муравьев хотя бы доллар потратил на эту недвижимость, его сделали собственником. Ненадолго, чтобы конфисковать. Взрыв мозга какой-то, иначе и не скажешь.

Виктор Федорович, «Белгазета»