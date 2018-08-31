Бизнесмен Израилевич готов отозвать иск к изданию «Новы час», но при одном условии 31.08.2018, 17:30

Минский суд начал рассмотрение иска бизнесмена к независимому изданию.

Суд Советского района Минска приступил к рассмотрению иска бизнесмена Аркадия Израилевича к газете "Новы Час" и автору статей о строительстве в Куропатах ресторанного комплекса "Поедем поедим" Дениса Ивашина. Суть претензии: публикации в газете унизили его честь, достоинство и деловую репутацию, а также нанесли бизнесмену "моральный ущерб", который он оценил в 40 тысяч рублей, пишет ПЦ "Весна".

Автор статей Денис Ивашин разместил накануне суда пост в фейсбуке, в котором заявляет, что "нацелен только на победу, пусть и моральную".

"По сравнению с нашими оппонентами мы не имеем значительных финансово-материальных активов, лобби и протекции у власти.

Однако есть большой потенциал солидарности нашего гражданского общества, взаимоподдержки и помощи. Защита Куропат с конца июня приобрела еще один очень непростой - судебный фронт, имеющий пока исключительно репрессивные причины (сегодняшние суды есть поэтому свидетельствами). Но в любом случае мы нацелены только на победу, пусть и моральную. Поэтому, друзья, будем искренне благодарны за вашу поддержку!"

Бизнесмен же считает, что "Новы Час" поместил несколько материалов, в которых утверждается, что его фирмы являются реальными благополучателями ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим" в мемориальной зоне Куропат.

Из-за этого Израилевич, якобы, сильно страдает, так как его коммерческий имидж пошатнулся, а потому требует опубликовать на страницах газеты опровержение сведений о его участии в строительстве ресторана "Поедем поедим» и взыскать с газеты "Новы Час" моральный ущерб в размере 40 тысяч рублей, а с Дениса Ивашина 1000 рублей.

"Новы Час" в суде представляла главный редактор издания Оксана Колб и автор расследования Денис Ивашин. Также интересы Ивашина защищал юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.

Судья Абрамович присоединила к материалам дела возражения ответчиков против иска. Началось выяснение позиций сторон. В суде был зачитан иск Аркадия Израилевича.

Оксана Колб говорила, что иск о защите деловой репутации может быть удовлетворен только если информация а) распространена, б) не соответствует действительности, в) носят позорный характер.

Иск не признали, так как информация не имеет унижительного характера и она соответствует действительности. "КварталМЗС-Строй" имеет непосредственное отношение к стройке в Куропатах. Ничего о Израилевиче как о лице не говорится - нету нарушения прав.

Истец не представил реальных фактов оскорбления его с точки зрения общественной морали. Гражданин, в отношении которого распространены какие позорные сведения - имеет право обратиться в СМИ и представить свои данные (дать опровержение). Истец не воспользовался этим правом, не обратился к ответчику.

Защитник "Новы Час" заявила что одну из фраз статьи истец перевел неправильно (переведено с белорусского языка) - слово "предположительно" ( "предположительно") переведено как "непосредственно", что полностью меняет содержание предложения.

Далее выступил Денис Ивашин. Он заявил, что информация из его статей построена на материалах, взятых от Министерства юстиции РБ, из госреестра. К одной из статей он вообще не имеет отношения - это была агрегированная Белсатом информация.

Выступил юрист Олег Агеев: истцам озвучивались негативные последствия для Израилевича, которые наступили после выхода материалов. Но причинно-следственной связи здесь нет, так как он неоднократно в разных источниках высказывал свою точку зрения в отношении ресторана "Поедем поедим". То есть его точка зрения (а не публикации в НЧ) и появились последствием его критики и негативных высказываний в его адрес.

Представитель истца Елена Калазаева парировала: в ОАО, которые застраивали Куропаты, есть больше чем один учредитель, но критикуют только Израилевича. Зачитывает комментарий с сайта НЧ, где пишется что в "Израилевича нужно взять интервью по поводу застройки Тростенца, Освенцима". Это как пример прямой связи между плохими последствиями для Израилевича и статьями.

Затем произошла синтаксическая баталия: Калазаева говорит, что как не переводи слово "предположительно", это не имеет значения.

Затем она зачитала комментарии из Фейсбука, которые бьют по репутации Израилевича. Ни один объект, который за 27 лет построен истцом, никогда не имел вокруг себя никаких спорных ситуаций. Просит приобщить к уголовному делу скриншоты из Фейсбука.

Наконец судья Абрамович потребовала представительницу истца уточнить иск к "Новому часу", а Израилевича лично присутствовать на процессе.

Следующее судебное заседание по иску бизнесмена Израилевича о защите чести, достоинства, деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда назначено на 10 сентября. Начало в 14-30.

Как заявил сам Израилевич в комментарии "Нашей нiве", он пересмотрел ситуацию и готов отозвать иск.

"Меня не интересуют те деньги, я не хочу отбирать их у независимой прессы. Я вообще уважаю независимую прессу — всегда должен быть отражен иной взгляд. Я также обращу внимание, что о Куропатах я ни одного плохого слова не сказал, я только назвал швондерами тех, кто бросается под машины и ругается при детях. Я также извинился перед Анисим [Елену Анисим он считал учредителем газеты "Новы часу" — Ред.].

А что касается газеты… Ну вот Ивашин [журналист Денис Ивашин — автор цикла статей с расследованием истории строительства ресторана в Куропатах — Ред.] — он видит, что я категорически не согласен с его первой публикацией, а потом нет чтобы позвонить мне! Выпускает еще четыре и в суде обещает пятую! Это нормально? Если бы он со мной поговорил, то я бы документами разбил его утверждения.

Поэтому я предлагаю следующее: разобраться до 10 сентября с юристами. Вот сажусь я со своим и газета со своим, давайте еще рядом посадим пару журналистов: "Нашa нiвa", "Tut.by", "Свабода". И по каждому пункту проверим.

Если там написана правда, то я в этом публично признаюсь, если нет, то мое требование простое: "Новы час" напишет, что их журналист Ивашин напечатал непроверенную информацию, вот и все".