Гомельские журналисты солидарны с Ларисой Щиряковой 5.08.2018, 21:53

Лариса Щирякова

Они требуют от властей прекратить преследование журналистки.

Активисты гомельского филиала БАЖ (Белорусская ассоциация журналистов) подписали коллективное обращение в Буда - Кошелевский и Гомельский РОВД в поддержку члена организации журналистки - фрилансера Ларисы Щиряковой, сообщает гомельская «Весна».

Фото: gomelspring.org

В отношении нее в июне текущего года сотрудники милиции составили административные протоколы по ст. 22.9 "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ". Журналистку обвинили в изготовлении сюжетов для телеканала «Белсат».

Фото: gomelspring.org

Члены журналистской организации выразили обеспокоенность в связи с административным преследованием независимой журналистки и призвали руководителей Будда - Кошелевского РОВД Виталия Пoдеруна и руководителя РОВД Гомельского района Василия Кравцова "содействовать прекращению необоснованного вмешательства подчиненных вам сотрудников РОВД в право журналистов на свободное получение, хранение и распространение информации, свободу выражения мнений, убеждений и их свободное выражение, гарантированные ст 33, 34 Конституции Беларуси".

Фото: gomelspring.org

Напомним, в этом году в отношении журналистки было составлено свыше 10 протоколов об административном правонарушении по ст. 22.9. 5 из них попали в суд, журналистка была оштрафована на крупные суммы.

Фото: gomelspring.org

Фото: gomelspring.org

Фото: gomelspring.org