Директор СКА: Лукашенко говорил, что «Уручье» для гандбола, а сейчас арена усеяна арендой 1 6.08.2018, 13:26

Павел Галкин раскритиковал использование арены.

Директор СКА, полковник в отставке Павел Галкин рассказал о положении клуба на площадях ДС "Уручье", сообщает "Прессбол".

"При открытии Дворца спорта в Уручье президент Лукашенко говорил, что он возведен прежде всего для нужд и развития гандбола. Но теперь задумываешься, где играть матчи чемпионата и еврокубков.

Арена просто усеяна арендой. Уйма видов спорта, а гандбол — лишь один из них. Иногда играем, а из соседнего зала, где проходит чемпионат по танцам, музыка валит с такой силой, что не услышать судейских свистков.

Такие истории имидж клуба точно не украшают. И, конечно, влияют на результат", — цитирует Галкина страница "Гандбол. Быстрый центр" Вконтакте.