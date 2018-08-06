Американка отвлеклась на онлайн-казино во время работы и выиграла миллионы 1 6.08.2018, 16:43

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Жительница США сделала ставку всего в $2.

Жительница американского штата Нью-Джерси получила рекордный выигрыш в интернет-казино штата. Об этом сообщает издание USA Today (перевод — lenta.ru).

Сделав ставку в 2 доллара в онлайновом аналоге слот-машины, она выиграла 287 945 долларов (18,3 миллиона рублей). Это самый крупный выигрыш в истории интернет-казино штата Нью-Джерси.

Женщина, которая предпочла сохранить анонимность, пристрастилась к азартным играм в интернете в январе этого года. Она утверждает, что играла на работе во время селекторного совещания и чуть не вскрикнула, когда узнала о победе.