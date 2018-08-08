Аресты - продолжение инсульта 4 Ирина Халип

8.08.2018, 8:57

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Ирина Халип

Лукашенко совсем плох.

Во вторник утром сотрудники следственного комитета Беларуси в сопровождении ОМОНа пришли в редакции портала tut.by и информационного агентства БелаПАН. В минском бизнес-центре Omega Tower на проспекте Дзержинского, где находится офис tut.by, оцепили несколько этажей. Журналистов БелаПАН не пускали на работу. Причина – уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из «иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда» (статья 349, часть 2 УК Беларуси).

Следователи пришли с обысками и домой к главному редактору tut.by Марине Золотовой, редакторам того же портала Анне Калтыгиной, Ульяне Бобоед, Галине Уласик, Анне Ермаченок и обозревателю БелаПАН Татьяне Коровенковой. Большинство из них, как сообщает следственный комитет в своем пресс-релизе, задержаны по подозрению в совершении преступления. Пока — на трое суток, затем им должны либо предъявить обвинение, либо освободить из-под стражи.

Поводом, как выяснилось, стало заявление генерального директора государственного информационного агентства БелТА Ирины Акулович в правоохранительные органы о несанкционированном доступе к материалам платной подписки агентства. Якобы за 2017-2018 год произошло более 15 тысяч подключений к информации, собственником которой является БелТА. И вот виновные найдены, с ними работают следователи.

Все это выглядит очень странно по нескольким причинам.

Во-первых, разница между платной и бесплатной версией БелТА — в 15 минутах. То есть подписчики платной версии, которые платят за нее 612 рублей в месяц (около 300 долларов США), получают информацию за 15 минут до того, как она появляется на сайте в открытом доступе. И нет никакого смысла взламывать сайт, чтобы на 15 минут раньше узнать объемы надоев в Могилевской области. А кроме надоев и официальной информации, государственное агентство БелТА ничего не публикует.

Вы бы взломали сводку новостей ТАСС за 1973 год, чтобы первыми узнать об успехах посевной?

Во-вторых, если журналисты БелаПАН и tut.by и пользовались официальной информацией БелТА, то всегда с положенными ссылками и гиперссылками, соблюдая все правила хорошего тона и авторского права в Интернете.

В-третьих, журналисты, даже начальствующие, не пишут друг на друга доносы. Но если вы — руководитель государственного пропагандистского предприятия, то вы обязаны выполнять приказы. Устные, отдаваемые по «вертушке». А если прикажут писать заявление-донос? В данном случае, похоже, произошло именно это.

В-четвертых, статья 349 — не «стражная». Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Согласно уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, заключение под стражу применяется только к обвиняемым в преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. Таким образом, задерживать журналисток даже по формальному подозрению следователи не имели права. Правда, точное количество задержанных до сих пор неизвестно — с некоторыми журналистами просто отсутствует связь с утра вторника. Владелец портала tut.by Юрий Зиссер утверждает, что в действительности их может быть и больше.

Как, впрочем, и версий того, что происходит в действительности. Ясно, что дело не в платной подписке БелТА. Разве что государство решило с помощью своих привычных методов вместо дотаций для государственного агентства заставить всех подписаться на их ленту, чтобы официальная информация была в каждой крестьянской избе. Возможно, журналисток будут трое суток «обрабатывать» спецслужбы со своими целями. Возможно, государство присмотрело себе прибыльный tut.by, и мы наблюдаем первую стадию рейдерского захвата. Впрочем, мне кажется самой верной версия главного редактора сайта Хартия’97 Натальи Радиной:

«Похоже, идет зачистка информационного пространства перед грядущими серьезными событиями. Призываю всех журналистов к солидарности».

Если учесть, что обыски и аресты журналистов стали продолжением упорных слухов об инсульте Александра Лукашенко, которые вбрасывались в информационное поле всю прошлую неделю с завидным упорством, то обыски и аресты могут оказаться и местью за активное обсуждение возможного инсульта в белорусских медиа, и идеологической подготовкой к неким новым событиям: Лукашенко совсем плох, сейчас сюда придут уже другие люди, и информационная зачистка идет уже для них.

Ирина Халип, «Новая газета»