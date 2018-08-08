Под Варшавой строят самый большой крытый аквапарк в Европе 1 8.08.2018, 19:39

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Строительство завершится в первой половине 2019 года.

В первой половине 2019 года в Польше завершится строительство самого большого крытого аквапарка в Европе. Он будет расположен в селе Вренча, в 40 километрах от Варшавы, передает «Радио Польша».

Строительство аквапарка под Варшавой

Фото: facebook/parkofpoland

Развлекательный комплекс, на территории которого будет находиться аквапарк, займет участок площадью почти 400 гектаров. В ходе первого этапа строительства появятся два бассейна площадью 1 тыс. и 20 тыс. квадратных метров и десятки водных горок общей протяженностью более 3 километров. Согласно плану строительства, одна из водных горок будет выше 320 метров, а следовательно, это будет самый высокий водный спуск в Европе.

Строительство аквапарка

Фото: Facebook/parkofpoland

Планируется также строительство гостиничного комплекса, в котором одновременно смогут разместиться 250 гостей. В центре будет находиться до 700 живых пальм, которые доставят в Польшу из Малайзии, Коста-Рики и Флориды. На данный момент они находятся в Роттердаме, где проходят акклиматизацию.