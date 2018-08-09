Работающие за границей белорусы «наказали рублем» налоговую 3 9.08.2018, 8:45

4,204

Во время подготовки базы данных о доходах граждан официальные переводы из-за границы значительно сократились.

Как сообщил Нацбанк Беларуси, во II квартале т.г. года белорусские гастарбайтеры отправили денежных переводов почти на 5 млн. USD меньше, чем за первые три месяца, а точнее – на 4,729 млн. USD. Если перевести эту цифру в проценты, она будет выглядеть не столь пугающе – уменьшение составило лишь 5,4%, но все же вызывает вопросы, сообщает «Экономическая газета».

При этом достаточно неожиданно выросла сумма переводов, отправляемых из нашей страны «за рубеж», причем даже на большую величину – на 5,947 млн. USD, или на 15,2%.

Уменьшилась и сумма каждого перечисления из-за границы: если в I квартале она равнялась 320,33 USD, то во втором – лишь 282,82 USD. Падение сразу на 11,7%! Да, семьи оставшихся дома белорусских «шабашников» должны быть недовольны. Более того, с 333,72 до 368,87 USD (на 10,5%) выросла и сумма каждого перевода, направленного из Беларуси за ее пределы.

Напрашивается несколько объяснений этим цифрам. Или нашим соотечественникам стали платить там меньше, причем настолько, что их приходится даже поддерживать «посылками» с Родины, или они стали меньше доверять международным системам денежных переводов. Как известно, Нацбанк учитывает только общепризнанные платежные системы – Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster.

Напомним, что в Беларуси создается единая база данных о доходах граждан, куда войдут и сведения о работающих за границей.