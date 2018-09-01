Брестский вокзал назвали лучшим в стране 3 1.09.2018, 15:01

1,492

Белорусская железная дорога подвела итоги ежегодного смотра.

Об этом сообщила пресс-служба БЖД. В традиционном конкурсе, который проходит с 2001 года, представители железной дороги оценивают санитарное состояние и благоустройство вокзалов. Они разбиты на несколько категорий: внеклассные вокзалы (в которые входит и Брест-Центральный), а также вокзалы I, II и III классов.

Победить во внеклассном зачете - это как выиграть абсолютный. И эта победа в текущем году досталась именно Бресту, обошедшему Минск-Пассажирский. «Вокзал станции Брест-Центральный входит в число памятников архитектуры Республики Беларусь, является действующим «музеем мрамора под открытым небом». Уникальное сооружение здания вокзала гармонично вписывается в стиль современного города. Железнодорожный вокзал Бреста - один из старейших в Беларуси. Это - ворота страны в Европу. В мае текущего года вокзалу исполнилось 132 года. В среднем каждый месяц его услугами пользуются около 300 тысяч пассажиров», - отметили в БЖД.