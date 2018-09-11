Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль 11.09.2018, 12:13

Виктор Золотов

Фото: ТАСС

Генерал обиделся на политика.

Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам. Долгое молчание Золотов объяснил тем, что находился в командировке и не смог ответить вовремя, сообщает РБК.

В своем видеообращении, размещенном на сайте Росгвардии, Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал того на поединок, пообещав сделать из оппозицонера «отбивную».

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать… Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заявил генерал.