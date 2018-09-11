Около миллиона человек вышли на демонстрации в Каталонии
- 11.09.2018, 20:09
В Барселоне около миллиона каталонцев требуют независимости от Испании.
Около миллиона каталонцев вышли сегодня на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона - Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.
Об этом сообщает La Vanguardia.
Точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила об «около миллионе участников демонстрации».
An estimated 2 million people march for #democracy and the #CatalanRepublic in #Barcelona on #Catalan national day. #Diada2018 #RepublicaCatalana #11S2018 #LlibertatPresosPolitics #TothomLliure #FemRepublica #PrimaveraCatalana #AlsCarrersUnimForces #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/NKyQJfKWpF— Duroyan Fertl (@dfertl) 11 сентября 2018 г.
Многие участники демонстрации держат в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями «свобода» на английском и испанском языках.
Huge pro independence rally in Barcelona #Catalonia #Diada2018 pic.twitter.com/axuaq4RQSK— [news] Catalonia (@InterNewsCAT) 11 сентября 2018 г.
Демонстрация проходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.
Каталонские лидеры и активисты, проталкивавшие референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.
Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил, что возобновит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум о большей автономии.