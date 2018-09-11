Около миллиона человек вышли на демонстрации в Каталонии 11.09.2018, 20:09

В Барселоне около миллиона каталонцев требуют независимости от Испании.

Около миллиона каталонцев вышли сегодня на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона - Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила об «около миллионе участников демонстрации».

Многие участники демонстрации держат в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями «свобода» на английском и испанском языках.

Демонстрация проходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.

Каталонские лидеры и активисты, проталкивавшие референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.

Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил, что возобновит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум о большей автономии.