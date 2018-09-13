Видеофакт: В Светлогорске снесли 60-метровую водонапорную башню 4 13.09.2018, 19:25

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Фото: ranak.me

Перед сносом ее пытались продать с аукциона за $4 тысячи.

В четверг, 13 сентября, в центре Светлогорска рухнула водонапорная башня, построенная в шестидесятые годы прошлого века, сообщает местное издание «Ранак».

Уложить 56-метровую громадину удалось с помощью гидромолота, не устраивая взрыв, «колосс» рухнул тихо и мирно. Чтобы демонтировать башню администраия обратилась за помощью к столичным специалистам. Старую водонапорную башню рядом с автостанцией в Светлогорске сносила минская фирма «Файер фокс».

Башню демонтировали с помощью гидромолота

Фото: ranak.me

– Демонтаж башни выполняли три специалиста. Применялась новейшая современная технология, – рассказал журналистам директор фирмы Вячеслав Кулак.

Власти боялись, чтобы башня не рухнула на близстоящие жилые дома

Фото: ranak.me

Главное, что тревожило при сносе: близость к башне жилых домов и проезжей части. К счастью, обошлось без эксцессов.

Теперь специалистам предстоит убрать груду железобетона, в которую превратилась старая башня

Фото: ranak.me

Теперь специалистам предстоит разобрать ту груду железобетона, в которую превратилась легендарная солигорская башня.