Видеофакт: В Светлогорске снесли 60-метровую водонапорную башню

Видеофакт: В Светлогорске снесли 60-метровую водонапорную башню4
- 13.09.2018, 19:25
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Перед сносом ее пытались продать с аукциона за $4 тысячи.
В четверг, 13 сентября, в центре Светлогорска рухнула водонапорная башня, построенная в шестидесятые годы прошлого века, сообщает местное издание «Ранак».
Уложить 56-метровую громадину удалось с помощью гидромолота, не устраивая взрыв, «колосс» рухнул тихо и мирно. Чтобы демонтировать башню администраия обратилась за помощью к столичным специалистам. Старую водонапорную башню рядом с автостанцией в Светлогорске сносила минская фирма «Файер фокс».
– Демонтаж башни выполняли три специалиста. Применялась новейшая современная технология, – рассказал журналистам директор фирмы Вячеслав Кулак.
Главное, что тревожило при сносе: близость к башне жилых домов и проезжей части. К счастью, обошлось без эксцессов.
Теперь специалистам предстоит разобрать ту груду железобетона, в которую превратилась легендарная солигорская башня.