На скандальном аккумуляторном заводе под Брестом будет оборудование с 1990-х? 3 15.09.2018, 15:05

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На будущее производство хотят завести подержанное оборудование под видом нового.

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом подозревают, что будущее производство будет низкотехнологичным. Как передает «Радыё Рацыя», об этом они сообщили в ходе пресс-конференции проходившей в редакции «Брестской газеты».

Они обратили внимание на тот факт, что в 2014 году был закрыт подобный завод в украинском Днепре, который работал там с начала 2000-х. Подробнее развивает тему активист Дмитрий Бекалюк:

Фото с сайта racyja.com

- Одно из основных оборудований, которое планируется поставить на завод, информация об этом находится в проекте, разработка 1996 года. У этого производителя это была первая разработка, потом идут разработки 2000 года, 2005, 2010, но тут 96-го года. И здесь также параллель с "Веста-Днепр", которое было построено в 2003 году и там оборудование 90-х годов. Соответственно у нас есть очень основательные подозрения, что это будет подержанное оборудование, завезенное под видом нового.

- Также вызывает удивление относительно невысокая стоимость строительства Брестского завода, который заявлен как «высокотехнологичный» и приглашение на возможную работу в Беларусь днепровских специалистов, - добавили противники строительства.