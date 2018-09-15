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Владислав Климович: Концевой - самый читающий футболист из всех, кого я знаю

  • 15.09.2018, 20:49

Игрок молодежной сборной Беларуси рассказал о самых читающих одноклубниках.

Полузащитник жодинского "Торпедо" Владислав Климович рассказал tut.by, почему считает Артем Концевого самым читающим футболистом.

- Футболисты между собой тоже обсуждают книги, что-то советуем друг другу. Когда был в Гродно, жил недалеко от одноклубника по "Неману" Артема Концевого. Он очень много читает, мы с ним обменивались книгами. Даже сходили вместе в театр в Гродно, была постановка по Рэю Брэдбери, "451 градус по Фаренгейту".

Наверное, Артем Концевой — самый читающий футболист из всех, кого я знаю. На каждом заезде у него была новая книга, кажется. Именно он мне посоветовал Виктора Гюго. У Артема, кстати, взял привычку записывать в заметки книги, которые прочитал. Когда был в БАТЭ, часто видел с книгой Сашу Володько. Мы не особо с ним на эту тему общались, но читал он много. Из нынешних партнеров по "Торпедо"-БелАЗ — Саша Павловец с книгой. В последнее время он читает Дэна Брауна. Сергей Концевой, брат Артема, любит биографии тренеров читать.

Сам я книги про футбол не читаю. Хотел взять книгу про психологию тенниса. Мне нравится этот вид спорта, Роджер Федерер — это для меня пример того, как нужно себя вести на корте и за его пределами. Да, многие футболисты читают биографию Ибрагимовича. Видел, кто-то читал книгу про Мохаммеда Али. Многие мои знакомые прочли биографию Надаля. Футболисты чаще такие книги и читают, а не классику.

В основном, кстати, читаю бумажные книги. Электронные вообще не люблю. Глаза портятся. Плюс очень нравятся тактильные ощущения от бумаги. При этом на книги в месяц трачу не очень много. Думаю, в районе 20 рублей. Покупаю одну-две книги в месяц, потому что много дают почитать друзья, — сказал футболист.


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