США вышли на первое место в мире по добыче нефти 16.09.2018, 8:29

Добыча американской нефти превысила показатели Саудовской Аравии и России.

Соединенные Штаты впервые за 20 лет стали мировым лидером по добыче нефти, сообщает официальный сайт Управления по энергетической информации США 13 сентября, передает gordonua.com.

"В феврале добыча сырой нефти в США превысила объем нефтедобычи в Саудовской Аравии – впервые за более чем два десятилетия. В июне и августе США обошли Россию по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно прогнозам добычи нефти для России и Саудовской Аравии, США будут лидировать по добыче сырой нефти в течение оставшихся месяцев 2018 года и в 2019 году. Добыча сырой нефти в США, особенно светлых сортов, резко выросла, начиная с 2011 года.

Значительная часть роста добычи произошла в западном Техасе и восточном Нью-Мексико, а также в Мексиканском заливе, Северной Дакоте и Монтане. Снижение цен на нефть в середине 2014 года привело ко временному сокращению добычи. Однако после роста цен на сырую нефть, добыча опять начала расти.

При этом добыча в РФ и Саудовской Аравии в последние годы удерживается примерно на одном уровне. В конце ноября 2016 года Организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день, после чего нефть подорожала.

Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия. 22 июня 2018 года на заседании в Вене члены ОПЕК приняли решение о повышении лимита добычи. 23 июня они и примкнувшие к ним государства-экспортеры подписали соглашение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С такой инициативой выступали Россия и Саудовская Аравия.