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42-летний Владимир Самсонов выступит на ЧЕ по настольному теннису

  • 16.09.2018, 16:15

Белорусы выступят в каждом из пяти разрядов на чемпионате Европы.

Во вторник, 18 сентября, в Аликанте (Испания) начнется чемпионат Европы по настольному теннису, в котором сборная Беларуси поборется за все пять комплектов наград: в одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин, а также миксте. БФНТ приводит состав нашей команды.

Одиночный разряд: Владимир Самсонов, Павел Платонов, Александр Ханин, Глеб Шамрук; Виктория Павлович, Надежда Богданова, Алина Никитченко, Маргарита Балтушите.

Парный разряд: Самсонов/Платонов, Ханин/Levenko (Австрия), Шамрук/Kotowski (Польша); Павлович/Михайлова (Россия), Богданова/Боровок, Никитченко/Братейко (Украина).

Смешанный разряд: Александр Ханин/Екатерина Боровок, Павел Платонов/Надежда Богданова.


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