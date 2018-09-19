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Эволюция и революция

  • Евгений Ихлов
  • 19.09.2018, 19:38
  • 1,234

«Приморский компромисс» стал возможным только благодаря протестам.

"Приморский компромисс" - отмена выборов, а-та-та стрелочникам (традиционно - представителям самых гуманных профессий) и проведение новых - без участия "победителя", ушедшего с поста губернатора - стал возможным только потому, что стал вскипать протест.

"Революционеры" довели дело до нужного градуса. Особенно постарался Навальный. Потом системные оппозиционеры врубили задний ход - и получили компромисс.

Пойди они на слишком высокий уровень радикализации (голодовка, палаточный городок, т.е. Майдан) - им бы отказали из принципа.

Зато теперь у Зюганова есть новое пространство для торга. Обмен приглушения пенсионного протеста на шанс в декабре все-таки взять Приморье.

Не трогаем Идлиб - не перекрывают Северный поток-2.

Но самое главное - компромисс становится возможным, только если рядом есть более радикальный фактор.

И, кстати, образцово-показательный "раскол элит", так чаемый системной и полусистемной оппозицией.

Первую Думу в 1906 дали избрать достаточно свободно только после Пресни.

Митинги демократам в Лужниках в 1989 санкционировали только потому, что Новодворская несанкционированно выводила на Пушкинскую.

Собчак пустили на выборы, а Гудкову дали партию только потому, что не пустили Навального и не дали ему зарегистрировать партию.

Поэтому умеренные, несущие на все корки радикалов, должны знать - они целы только благодаря им.

Евгений Ихлов, Facebook


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