Балласт из единороссов Кирилл Мартынов, «Новая газета»

2.09.2018, 16:31

Россиянам уже показали, что его готовы сбросить, когда рейтинг президента РФ достигнет минимума.

Рейтинг «Единой России» с начала года упал на 16% и приблизился к историческим минимумам. На пике протестов 2011 года популярность партии власти падала до 34%, сейчас она составляет 37%. Важно, что такую социологию фиксируют государственные социологи из ВЦИОМ, которых трудно заподозрить в вольнодумстве. Основным фактором, оказавшим давление на рейтинг единороссов, стала пенсионная реформа. На рейтинге президента она тоже сказывается, но пока чуть менее драматично. Замеры «Левады» в начале июля показывали, что уровень доверия к Путину снизился с 60% до 48%.

Главная возможность провернуть свою затею с пенсионным возрастом для властей по-прежнему связана с противопоставлением непопулярной партии и президента, находящегося «над схваткой». Напомним, в середине августа уже было разыграно уникальное для мировой политики шоу, в рамках которого правящая партия проголосовала за правительственный законопроект, а буквально на следующий день президент, накануне предложивший парламенту кандидатуру действующего премьер-министра, намекнул гражданам, что ему такой законопроект не слишком по душе.

После чего Путин в специальном обращении (как и предсказывалось многими) предложил компромисс: не столь резкое повышение возраста для женщин, сохранение некоторых льгот. Депутаты, разумеется, тут же взяли под козырек, но для их рейтинга было уже слишком поздно.

Валерий Федоров из ВЦИОМ считает, что следствием недовольства граждан в условиях неконкурентных выборов в регионах станет снижение явки. В администрации президента эту проблему заметили, так что в некоторых регионах единороссам будто бы разрешили использовать в качестве предвыборного слогана фразу «партия президента». Однако теперь даже эта невинная формулировка вызывает публичные скандалы. Так, в прессе появилась информация о том, что Mail.ru Group потребовала от местных отделений «Единой России» документального подтверждения своей связи с президентом. В противном случае компания, владеющая крупнейшими в стране площадками для политической рекламы («ВКонтакте» и «Одноклассники»), якобы отказывалась публиковать агитацию единороссов. Поверить в такую принципиальность Mail.ru Group трудно, но уже тот факт, что эта информация была распространена, симптоматичен.

Во второй половине августа Дмитрий Медведев в течение нескольких дней не появлялся на официальных мероприятиях, что стало поводом для многочисленных слухов. Официальная версия связала его отсутствие со «спортивной травмой». Единственный вид спорта, который ассоциируется с премьер-министром, — это бадминтон, так что объяснения пресс-службы Белого дома лишь разожгли остроумие комментаторов в социальных сетях. Суть шуток сводилась к тому, что Медведеву, наконец, досталось в Кремле за все его проделки. Крайне непопулярная фигура главы правительства и по совместительству лидера правящей партии, которая в любом случае будет названа ответственной за пенсионную реформу, сегодня рассматривается обществом как очевидная жертва. В критический момент, когда рейтинг президента достигнет минимума, балласт из единороссов нужно будет сбросить.

Все это означает, что политическая машина, собранная более десяти лет назад Владиславом Сурковым, пресловутая «вертикаль власти», приходит в негодность.

Интересами региональных элит, как и интересами всех прочих граждан, можно пренебречь ради высших государственных целей.

Это особенно хорошо заметно накануне выборов 9 сентября, в ходе которых на государственные посты избираются совсем не те люди, которым позволено участвовать в принятии ключевых для этого государства решений.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»