В Могилеве свадебный кортеж попал в ДТП 4 2.09.2018, 17:43

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Машины столкнулись по пути в ЗАГС.

ДТП случилось в Могилеве 1 сентября. Как сообщают очевидцы, столкнулись машины из одного свадебного кортежа. Машины как раз следовали в ЗАГС на регистрацию брака. «Рено» врезался в «Ауди», в котором ехала невеста.

Это произошло возле областного Дворца культуры на Пушкинском проспекте, передает kp.by.

По предварительной информации, никто не пострадал. Фотографии происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы. Они сообщают, что разбита и третья машина.

Причины и обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники ГАИ.