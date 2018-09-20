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Лучший хоккеист Беларуси продолжит карьеру в «Сибири»

  • 20.09.2018, 12:58

Павел Воробей действительно ушел из «Куньлуня».

Белорусский защитник "Куньлуня" Павел Воробей перешел в "Сибирь". Китайский клуб получит денежную компенсацию, сообщает pressball.by.

В минувшем сезоне 21-летний Воробей принял участие в 52 матчах КХЛ, выступая за "Куньлунь Ред Стар". На его счету 12 (4+8) очков при показателе полезности "+8". В нынешнем сезоне Воробей не провёл ни одного матча на уровне КХЛ и был отправлен в фарм-клуб. В 3 матчах "регулярки" ВХЛ Павел отметился 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей при полезности "-5", отмечает "Чемпионат".


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